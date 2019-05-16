В Киеве планируют повысить тарифы на воду

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В Киевводоканале сообщили, что в 2020 году планируют повысить тарифы на воду.

В Киевводоканале сообщили, что в 2020 году планируют повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. В компании для киевлян хотят установить цену на услуги по водоснабжению и водоотведению в размере 25,13 гривен за 1 кубометр. Новая цена состоит из стоимости услуг по водоснабжению в размере 14,04 гривен за 1 кубометр и стоимости услуг по водоотведению в размере 11,09 гривен за 1 кубометр , информирует enovosty.com/news.

Для жителей многоэтажных домов стоимость услуг по централизованному снабжению и водоотведению холодной воды будет незначительно выше и составит 27,49 гривен, что будет включать стоимость услуг по водоснабжению в размере 15,35 гривен за 1 кубометр и стоимости услуг по водоотведению в размере 12,14 гривен за 1 кубометр.

В Киевводоканале напомнили, что в 2019 год цена на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для киевлян установлена в размере 20,376 гривен за 1 кубометр. Цена состоит из стоимости услуг по водоснабжению в размере 10,812 гривен за 1 кубометр и стоимости услуг по водоотведению в размере 9,564 гривен за 1 кубометр.

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Напомним, в Украине с 1 января 2019 года поднялись тарифы на отопление и горячую воду.