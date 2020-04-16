В конце апреля платёжные системы могут остановить работу в Украине

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Платёжные системы с 28 апреля могут полностью остановить свою работу в Украине. Отныне оплачивать счета, осуществлять денежные переводы, оплачивать коммуналку онлайн без многоуровневой идентификации станет невозможно, а алгоритма ее проведения дистанционно пока нет.

Украинская ассоциация платёжных систем (УАС) уже сейчас предупреждает о возможности частичной остановки работы платёжных систем, в связи с принятым Верховной Радой законом о противодействии отмыванию денег. , информирует enovosty.com/news.

Это значит, что без прохождения многоуровневой верификации осуществить денежный перевод будет невозможно. Отныне, необходимо предоставить паспорт и идентификационный код сотруднику финансовой организации.

В УАС отмечают, что делать при дистанционном осуществлении расчетов посредством платёжных систем пока не понятно, поскольку Нацбанк ещё не выработал алгоритм прохождения такой верификации в удаленном режиме. Как вариант участниками рынка рассматривается система BankID. Но к ней подключено только 14 банков в Украине.

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