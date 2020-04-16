Олег Голубенко рассказал о возможных источниках покрытия дефицита госбюджета

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Верховная Рада Украины приняла изменения в госбюджет, согласно которым дефицит государственного бюджета увеличивается втрое. Финансировать дефицит госбюджета предлагается за счет денежных средств, полученных от МВФ

С вопросом относительно мер, которые правительству необходимо предпринять в случае отсутствия соглашения с МВФ, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что возможен вариант пересмотра бюджета, то есть сокращение целого ряда статей расхода

«Это означает, что какие-то государственные органы и учреждения могут недополучить финансирование. Кроме того, мы понимаем, что это не последний пересмотр бюджета в этом году и, скорее всего, их будет еще несколько. Все зависит от того, как в дальнейшем будут развиваться события в Украине и в мире.

И, естественно, у правительства есть возможность обращаться с просьбой о заимствованиях не только к МВФ. Мы прекрасно понимаем, что деньги одолжить можно. Вопрос заключается в стоимости денег. Деньги МВФ, конечно, дешевле, чем другие заимствования. Возможны также заимствования в виде облигаций и обращение непосредственно к населению, чтобы одолжить средства у организаций, предприятий и граждан.

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Конечно, есть и другие варианты, но надеюсь, что мы к ним не придем. В частности, это когда правительство просто включает станок по печати денег, чтобы покрыть дефицит бюджета и финансировать расходы. Надеюсь, что к этому не прибегнут. Потому что мы понимаем, что это может не очень благоприятно сказаться на украинской национальной валюте», — сообщает Олег Голубенко