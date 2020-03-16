Курс доллара продолжает расти

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Курс доллара в обменниках продолжает расти и по состоянию на 16 марта составляет 27,15 грн

Стоимость доллара США продолжает расти и по состоянию на послеобеденное время 16 марта составила 27,15 грн за доллар, информирует enovosty.com/news.

Курс евро также увеличился. Стоимость евро возросла с 29,95 грн утром до 30,30 грн после обеда. В обменных пунктах столицы американскую валюту можно продать по курсу 26,35 грн/долл, а евро – 29,25 грн/евро.

Ранее сообщалось, что Нацбанк на прошлой неделе для поддержки гривны продал валюту на межбанковском валютном рынке на сумму 981,6 млн долл. 16 марта Нацбанк уже реализовал на валютном рынке 130,5 млн долл.

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