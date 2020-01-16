В Нацбанке прогнозируют возобновление ипотечного кредитования
В Нацбанке прогнозируют возобновление ипотечного кредитования
Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что в Нацбанке считают, что существуют все условия для возобновления ипотечного кредитования населения, информирует enovosty.com/news.
Рожкова подчеркнула, что есть все предпосылки для возобновления ипотечного кредитования широких слоев населения. Ранее в Национальном банке отмечали, что основной проблемой для возобновления ипотеки является неурегулированность рынка первичной недвижимости.
По мнению аналитиков НБУ, рынок жилищного строительства в Украине является непрозрачным, а права инвесторов на нем практически не защищены.
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Ранее сообщалось, что согласно отчету НБУ, объемы ипотеки в стране являются катастрофически низкими. Соотношение ипотечного портфеля к валовому внутреннему продукту составляет менее 1%.