Гончарук рассказал о дальнейших планах правительства по сотрудничеству с МВФ

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Алексей Гончарук сообщил, что новая трехлетняя программа должна стать фундаментом для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинская делегация едет в Соединенные Штаты Америки для продолжения переговоров с Международным валютным фондом относительно нового соглашения, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что группа украинских министров вместе с сотрудниками Национального банка поедет в США для продолжения переговоров с МВФ относительно новой программы. Новая трехлетняя программа должна стать фундаментом для продолжения сотрудничества Украины с международными партнерами.

Премьер-министр подчеркнул, что речь идет не о деньгах, а о доверии к нашей стране, украинской власти и о способности украинцев выполнять взятые на себя обязательства. Продолжение сотрудничества с МВФ, по мнению Гончарука, является основой макроэкономической стабильности и благоприятного инвестиционного климата.

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