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В Украине средняя пенсия превысила 3000 грн

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В ПФУ сообщили, что размер средней пенсионной выплаты превысил 3000 грн

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что размер средней пенсии, выплачивающейся по возрасту, во втором квартале этого года вырос на 66,24 гривен до 3009,11 грн, информирует enovosty.com/news.

Также в ПФУ отметили, размер средней пенсионной выплаты (включающий все пенсий, выплачиваемые в Украине) и средняя пенсия по возрасту превысили 3000 грн. Сообщается, что в Украине около 2,4 млн граждан получают пенсию по инвалидности. Данный вид пенсионной выплаты во втором квартале этого года увеличился на 307 грн до 2402,15 грн.

В Украине средняя пенсия превысила 3000 грн

В ПФУ рассказали, что по состоянию на 1 июля пенсия, выплачиваемая в связи с потерей кормильца, составила 2660,9 грн, а пенсия военнослужащих выросла на 121 грн т составила 4827 грн.

Читайте: Средняя пенсия в Украине составляет 1900 гривень

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам I полугодия 2019 года покупательная способность пенсионеров значительно увеличилась.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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