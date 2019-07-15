В Украине запустили фонд поддержки стартапов

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В Украине запустили Украинский фонд стартапов, который будет поддерживать предпринимательские идеи микро- и малого бизнеса

В пресс-службе Кабинета министров Украины сообщили, что Владимир Гройсман вместе с министром финансов Оксаной Маркаров запустили в работу Украинский фонд стартапов, который будет одним из ключевых механизмов поддержки развития новых предпринимательских идей в сегменте микро- и малого бизнеса и для физлиц-предпринимателей, информирует enovosty.com/news.

Первоначальный бюджет фонда составляет 400 млн грн, а деньги будут направляться на конкретные проекты и предоставляться на грантовой основе. Отбор проектов проводит специальная конкурсная комиссия, а работу Фонда координирует Наблюдательный совет.

В сообщении пресс-службы правительства подчеркивается, что Министерство финансов не будут вмешиваться в деятельность фонда несмотря на то, что фонд стартапов формируется за счет государственных средств.

Владимир Гройсман сообщил, что новый фонд позволит эффективно и прозрачно поддерживать стартапы. Премьер-министр отметил, что Кабмин активно работает над тем, чтобы внедрять качественные механизмы для поддержки ведения и развития бизнеса. Гройсман также сообщил, что на сегодня в Украине функционирует около 120 онлайн-услуг, а к концу года их должно быть около 180.