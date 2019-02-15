Высокая конкуренция на рынке ОСАГО не позволит поднять цены на автогражданку, — Вячеслав Черняховский

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Полисы автогражданки вот-вот подорожают. В Нацкомфинуслуг утвердили проект изменений размеров коэффициентов, которыми руководствуются страховые компании при расчете стоимости полисов ОСАГО. Документ передали на согласование в профильные министерства и ведомства, и ориентировочно в марте 2019 года он должен заработать. По предварительным подсчетам специалистов, стоимость полиса может вырасти на 50%.

С вопросом относительно влияния изменений коэффициентов на страховой рынок и эффективность работы страховых компаний “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, генеральному директору Ассоциации “Страховой бизнес” Вячеславу Черняховскому, информирует enovosty.com/news.

Вячеслав Черняховский сообщает, что, во-первых, никакого 50% подорожания полиса не произойдет, так как увеличение коэффициентов дает только потенциальную возможность увеличить стоимость автогражданки.

“С 2011 года, когда курс доллара был 8 грн, коэффициенты эти не менялись. Получилась ситуация, при которой возросла стоимость ремонта и запчастей, увеличилась заработная плата работникам СТО. В то же время, и страховые компании делают достаточно много выплат. В прошлом году по автогражданке страховыми компаниями было произведено более 120 тыс. шт. страховых выплат на сумму 2,1 млрд. грн. и 4,6 тыс шт выплат было сделано Моторным бюро на 145 млн. грн.

Цены на полисы в разных регионах не одинаковы, потому что, например, в Киеве большая концентрация машин, а во Львове узкие улицы и происходит много ДТП. А в некоторых больших городах, где интенсивное движение, получается, что существующая цена превышает иногда экономически обоснованный предел страховой компании (отчисления, налоги, содержание своих сотрудников, агентов и т.д.). Поэтому, действительно, этот вопрос назрел. И во многих странах в течении пяти-десяти лет с момента введения такого вида страхования государство регулировало цены, а потом государство их отпускало и рынок сам регулировал цены.

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У нас на сегодня более пятидесяти страховых компаний являются членами Моторного бюро. Поэтому конкуренция здесь достаточно высока. Если у нас не будет так называемого “сплита” (Законопроекта № 2413а), согласно которому Нацбанку могут передать неограниченное количество полномочий и он может ликвидировать по своему усмотрению компании, то мы останемся на рынке ОСАГО с достаточно высоким уровнем конкуренции, которая не позволит поднимать цены.

Новое распоряжение Нацкомиссии о коэффициентах просто пересмотрело некоторые из них, оставив нижнюю границу, например, такую же, а в некоторых коэффициентах повысив верхнюю границу, то есть расширила диапазон этих коэффициентов. Это не значит, что страховые компании будут страховать сразу по максимальной ставке.

Цена и в дальнейшем будет рассчитываться от экономического результата данного вида и под влиянием конкуренции. Не может одна компания сказать, что она сразу повысит цену на 30%. Потому, что рядом будут работать другие компании, которые скажут, что они поднимут на 5% или пока вообще не поднимут. Также многое зависит от региона. Например, это может коснуться только тех регионов, в которых особо часто происходят ДТП и где выше цены на ремонт. Не секрет, что в западных регионах очень много людей уехало на заработки в Польшу, в том числе и автомеханики. И там сейчас зарплаты автомеханикам необходимо давать киевские, чтобы люди работали и не уезжали в Польшу. И это все отражается на суммах, которые нужно компенсировать.

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Поэтому мгновенного и существенного подорожания с момента принятия нового распоряжения не будет. Компании смогут пересматривать цены свободнее в рамках своей экономической политики. У нас на сегодняшний день есть конкуренция, есть небольшое количество разных компаний с национальным и иностранным капиталом, большие, маленькие, региональные компании, которые лучше знают ситуацию и будут точнее определять размер страхового платежа. А люди получат большую страховую сумму, так как она будет повышена данным распоряжением со 100 000 грн до 130 000 грн по ущербу автомобилю, и с 200 000 грн до 260 000 грн по ущербу жизни и здоровью. То есть это не просто повышение цен, а на 30% повышаются лимиты. И цены могут какое-то время не повышаться, а если подорожание и будет, то оно будет незначительным, постепенным и небольшим”, — сообщает эксперт.