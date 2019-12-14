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Надо быть готовыми к серьезному падению: Появился угрожающий прогноз по доллару

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Надо быть готовыми к серьезному падению: Появился угрожающий прогноз по доллару
 
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Эксперт предполагает, что до конца нового года за один доллар в банках будут просить до пятидесяти гривен

Украинский экономист Александр Хмелевский предположил, что в новом году, несмотря на нынешнюю стабильность, доллар может резко набрать в цене. В конце прошлой недели за него просили 23,60, но в 2020 году курс может вырасти до тридцати или даже до пятидесяти гривен за один «зеленый». Эксперт предполагает, что хоть сейчас иностранная валюта и приближается к отметке в 20 гривен за доллар, ситуация может очень резко измениться, информирует enovosty.com/news.

Эксперт считает, что уже сейчас наблюдается несколько моментов, которые свидетельствуют о том, что доллар развернется в обратную сторону. В частности, — речь идет о дефиците торгового баланса, который уже превышает 11 миллиардов долларов в год. Кроме того, отрицательным фактором является серьезный отток инвестиций из нашей страны. Не стоит, по мнению Хмелевского, забывать и о том, что в новом году правительству нужно будет отдать кредиторам до пяти миллиардов долларов. Кроме того, по гривне могут разного рода кризиса, политический и экономический.

Такой негативный прогноз не разделяют многие коллеги экономиста. Они допускают, что курс может несколько измениться, но не в таких масштабах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1087

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