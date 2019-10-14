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Зеленский анонсирует важность оживления банковского кредитования

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Зеленский анонсирует важность оживления банковского кредитования
 
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Владимир Зеленский провел совещание по формированию политики относительно активизации банковского кредитования

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский провел совещание по формированию политики относительно активизации банковского кредитования как одного из факторов усиления роста украинской экономики, информирует enovosty.com/news.

По словам Владимира Зеленского, важной преградой на пути к активизации кредитования является усовершенствование судебной системы. Поскольку деятельность банков должна быть защищена от рисков невозврата денежных средств заемщиками, поэтому эффективная судебная система является важным фактором оживления кредитования.

Зеленский анонсирует важность оживления банковского кредитования

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на сокращении неработающих кредитов в государственных банках через реструктуризацию обязательств заемщиков, реализацию банками проблемных активов и отстаивание интересов государства в судах Украины и за рубежом.

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Министр финансов Оксана Маркарова отметила важность формирования эффективной системы корпоративного управления в государственных банках и подчеркнула необходимость создания наблюдательных советов в государственных банках.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 34

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