Зеленский анонсирует важность оживления банковского кредитования

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Владимир Зеленский провел совещание по формированию политики относительно активизации банковского кредитования

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский провел совещание по формированию политики относительно активизации банковского кредитования как одного из факторов усиления роста украинской экономики, информирует enovosty.com/news.

По словам Владимира Зеленского, важной преградой на пути к активизации кредитования является усовершенствование судебной системы. Поскольку деятельность банков должна быть защищена от рисков невозврата денежных средств заемщиками, поэтому эффективная судебная система является важным фактором оживления кредитования.

По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на сокращении неработающих кредитов в государственных банках через реструктуризацию обязательств заемщиков, реализацию банками проблемных активов и отстаивание интересов государства в судах Украины и за рубежом.

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Министр финансов Оксана Маркарова отметила важность формирования эффективной системы корпоративного управления в государственных банках и подчеркнула необходимость создания наблюдательных советов в государственных банках.