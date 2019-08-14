В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов

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В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов скупать денежные средства в больших объемах

В пресс-службе НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов скупать денежные средства в больших объемах, что увеличивает дисбалансы в экономике, информирует enovosty.com/news.

Заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский отметил, что искусственное фиксирование обменного курса гривны для обеспечения ревальвации путем полного выкупа валюты НБУ препятствует реализации планов по уменьшению инфляции до 5%.

Лепушинский подчеркивает, что преднамеренное препятствование стабилизации курса гривны при благоприятной обстановке на валютном рынке противодействует уменьшению инфляционных ожиданий, а необходимость наличия одинаковой вероятности колебания обменного курса гривны в обе стороны является важным условием повышения доверия к национальной валюте.

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Заместитель директора департамента также отмечает, что фиксация обменного курса гривны на заниженном уровне провоцирует спекулянтов скупать денежные средства в больших объемах, что увеличивает дисбалансы в экономике. Это также существенно снижает уровень притока долгосрочных инвестиций в экономику Украины.