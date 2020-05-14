Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, — Олег Пендзин

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

14.05.2020 г.
18:47Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, - Олег Пендзин
10:06НБУ вводит в оборот новую монету
12.05.2020 г.
16:58В условиях пандемии Нацбанк обеспечил эффективную работу финансовой системы
08.05.2020 г.
16:59Украине важно было прислушаться к предложению Сороса по кредитам МВФ, - Виталий Кулик
09:06Эксперт рассказал об изменениях в сотрудничестве Украины и МВФ
07.05.2020 г.
20:43Украина может пережить пандемию без кредита МВФ, - Александр Охрименко
15:03В Украине международные резервы в апреле увеличились на 3,1%
Все финансовые новости

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Последние новости

14.05.2020 г.
19:38 В РФ власти категорически не готовы поддерживать малый и средний бизнес, - эксперт
19:15 Фигурант дела о крушении малайзийского «боинга» МН17 Леонид Харченко находится в СИЗО в Донецке
18:58 Киберполиция разоблачила хакеров, которые взламывали учетные записи и похищали денежные средства
18:47 Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, - Олег Пендзин
18:18 Маск построил еще один тоннель для беспилотных авто
17:57 В киевский госпиталь привезли много раненых украинских военных
17:46 В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории
17:19 В Италии объявили о легализации трудовых мигрантов
16:58 Оккупанты держат на полигоне танки, гаубицы и РСЗО
16:46 Стало известно, какие новые правила ждут авиапассажиров в ЕС
16:18 "Мы не откажемся от своей независимости": Великобритания отстаивает свои права перед ЕС
15:53 Автомобили "Porsche", попкорн и социальная дистанция: в Дубае открылся авто-кинотеатр (ВИДЕО)
15:29 В США презентовали отчеты к видео Пентагона о контактах с НЛО (ВИДЕО)
15:02 НБУ усиливает защиту пользователей ломбардных услуг
14:57 Саудовская Аравия резко сократила поставки нефти в Европу и Азию
14:37 Министр Криклий лоббирует законопроект, который обернется экологической катастрофой для Днепра – Вадатурский
12:30 Будет хуже: Что ждет рынок авто в 2020 году
12:23 ЕС готовится открывать границы
11:29 Новая глава нефтяной эпопеи: биржи опять охватит паника
11:26 "Мне тяжело": Меркель пояснила, что мешает хорошим отношениям с Россией
11:24 Коронавирус не помеха: Армия США возобновит масштабные учения под носом РФ
11:20 Саудовская Аравия потратит 2 миллиарда на покупку в США крылатых ракет
10:11 Глава МОЗ озвучил новую позицию по открытию метро в Киеве
10:06 НБУ вводит в оборот новую монету
10:04 В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки
09:04 Лучше не покупать: Названа самая уязвимая перед коронавирусом валюта
09:01 В СНБО встревожились: Украине грозит дефицит воды
08:58 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
08:56 "Важно быть реалистами": В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
08:38 ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)
08:30 Коронавирусом в Украине заразились 16 847 человек. Что важно знать 14 мая
07:50 ТОП-10 самых надежных кроссоверов современности
07:30 Штрафы значительно выросли: Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи
07:15 Автокомпании Skoda - 125 лет. Как развивался старейший производитель автомобилей
07:07 Зараженный коронавирусом пресс-секретарь Путина Песков рассказал, что "пневмония пожирает его легкие"
07:00 Красоты много не бывает: в Карпатах расцвели крокусы (ФОТО)
06:00 Коронавирусный стрит-арт: яркие фото со всех уголков мира (ФОТО)
00:07 Главный переговорщик России по Украине вопреки санкциям Евросоюза тайно прилетел в Берлин
13.05.2020 г.
23:50 В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про Путина "отменившего" режим самоизоляции
23:00 Иранский корабль Konarak затонул из-за неудачной минной кладки, а не от удара ракеты, - источник
22:00 ВМС США начали летные испытания MQ-8C с новым поисковым радаром
20:58 Ученые установили происхождение кратеров на поверхности Луны
20:44 СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов, действовавших по заданию спецслужб РФ
20:28 Польша не продлила договор с РФ о транзите газа в ЕС, - Злой Одессит
19:56 В США проходят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant (ВИДЕО)
19:42 Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории
19:13 Из экономики выбивают последний фактор ее конкурентоспособности, - Алексей Кущ
18:58 Рада запретила штрафовать за просрочку оплаты по кредитам для бизнеса
18:47 Украинцам смягчили условия пребывания на улице
18:27 Скоро россиян ждет неприятный сюрприз, - Аnti-colorados
17:53 Армия США возобновляет крупномасштабные учения в Европе
17:44 Итальянская провинция напоминает об автономии и самостоятельно ослабляет карантин
17:27 Рада отменила некоторым ФЛП обязательство по ежемесячной уплате ЕСВ: подробности
16:59 Чтобы Украина вступила в НАТО нужно думать, как закрывать или замораживать конфликт на Востоке, - Капитоненко
16:39 В РФ приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-Мс"
16:01 Кремль становится младшим партнером китайского режима, - эксперт
15:32 Кабмин анонсировал второй этап ослабления карантина
15:04 США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы
15:02 Прибыль банковского сектора выросла на 23,8%
14:58 Меган Маркл выпустит книгу о своей жизни в королевской семье
Все новости »

Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, — Олег Пендзин

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, - Олег Пендзин
 
Печать Отправить на почту

 

 

Верховная Рада приняла Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 2571-д. Украина теперь сможет заключить соглашение с МВФ

С вопросом относительно влияния принятия Закона на экономическую ситуацию в стране “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что этот Закон нарушает достаточно много норм Конституции Украины.

«Более того, есть примеры соответствующих решений Европейского суда по правам человека, которые однозначно будут выступать против норм этого Закона. Можно даже зайти на сайт Верховной Рады, найти страничку этого Закона и посмотреть документ “Зауваження Головного юридичного управління”, который «камня на камне» не оставляет от этого Закона. Этот Закон напрямую нарушает 11 норм Конституции. Далее, скорее всего, будет иск в Конституционный суд и иск в Европейский суд по правам человека. И шансы отменить этот Закон огромные.

Относительно МВФ, то формально принятие Закона действительно открывает путь к программе. Но проблема в том, что нам эту программу обещают с середины 2019 года. И постоянно находились какие-то причины, почему этого делать нельзя. Совсем недавно нам сообщили о том, что это уже будет не программа расширенного финансирования, а программа Stand-by, которая предоставляется на более короткий период и которая включает в себя гораздо меньшую сумму денег. Мы также узнали о том, что МВФ не включает Украину в перечень стран, которые могут получить помощь для борьбы с коронавирусом. То есть тут есть много моментов, которые вызывают определенные удивления.

Читайте: Олег Пендзин рассказал о важности снижения учетной ставки

Важно отметить, что мы не видели еще окончательного текста Меморандума между Украиной и МВФ. Принятие Закона по отдельному банковскому управлению было домашним заданием Украины. А в Меморандуме будете еще что-то. И нам необходимо будет выполнять и эти новые условия», — сообщает Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 66

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

Олег Пендзин рассказал о важности снижения учетной ставки
 Легализация азартных игр: наполнение бюджета или уничтожение украинской нации
Олег Пендзин рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ
 Это не инвестиции, а спекулятивные деньги - Олег Пендзин об инвестировании иностранцев в ОВГЗ
Главной экономической целью является рост доходов населения, - Олег Пендзин
 Олег Пендзин рассказал о перспективах открытия рынка земли в Украине

Армия

Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Боевая разведывательная машина SpPz 2 Luchs (Германия)
Бронеавтомобиль LAPV Enok (Германия)
Боевая машина пехоты KIFV XK-21 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Гайдук
Виталий
Бахтеева
Татьяна
Артем
Сытник
Тука
Георгий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Историческое фото: Черчилль у входа в бункер Гитлера в июле 1945 (12422)

Китайский ученый заявил о самом опасном свойстве коронавируса (12367)

Мережу розсмішив вираз обличчя Путіна в бункері (9936)





Алексей Кущ

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 