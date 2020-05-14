Принятый ВР закон о регулировании банковской деятельности нарушает нормы Конституции Украины, — Олег Пендзин

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Верховная Рада приняла Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности № 2571-д. Украина теперь сможет заключить соглашение с МВФ

С вопросом относительно влияния принятия Закона на экономическую ситуацию в стране “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что этот Закон нарушает достаточно много норм Конституции Украины.

«Более того, есть примеры соответствующих решений Европейского суда по правам человека, которые однозначно будут выступать против норм этого Закона. Можно даже зайти на сайт Верховной Рады, найти страничку этого Закона и посмотреть документ “Зауваження Головного юридичного управління”, который «камня на камне» не оставляет от этого Закона. Этот Закон напрямую нарушает 11 норм Конституции. Далее, скорее всего, будет иск в Конституционный суд и иск в Европейский суд по правам человека. И шансы отменить этот Закон огромные.

Относительно МВФ, то формально принятие Закона действительно открывает путь к программе. Но проблема в том, что нам эту программу обещают с середины 2019 года. И постоянно находились какие-то причины, почему этого делать нельзя. Совсем недавно нам сообщили о том, что это уже будет не программа расширенного финансирования, а программа Stand-by, которая предоставляется на более короткий период и которая включает в себя гораздо меньшую сумму денег. Мы также узнали о том, что МВФ не включает Украину в перечень стран, которые могут получить помощь для борьбы с коронавирусом. То есть тут есть много моментов, которые вызывают определенные удивления.

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Важно отметить, что мы не видели еще окончательного текста Меморандума между Украиной и МВФ. Принятие Закона по отдельному банковскому управлению было домашним заданием Украины. А в Меморандуме будете еще что-то. И нам необходимо будет выполнять и эти новые условия», — сообщает Олег Пендзин