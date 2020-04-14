Павел Кухта рассказал о последствиях для украинской экономики неподписания соглашения с МВФ

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Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины, согласно которым дефицит госбюджета увеличивается втрое

Финансировать дефицит госбюджета предлагается за счет средств, полученных от МВФ в результате заключения программы расширенного финансирования, что позволит «профинансировать необходимые бюджетные расходы, а также поддержать бизнес и граждан, пострадавших из-за потери рабочих мест или временной безработицы», информирует enovosty.com/news.

С вопросом относительно последствий для украинской экономики ситуации с неподписанием соглашения с МВФ в ближайшей перспективе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павлу Кухте

Павел Кухта сообщает, что последствия для украинской экономики будут плохими

«Последствия будут крайне плохими, так как бюджет рассчитан на наличие программы и без нее выполнен не будет», — говорит Павел Кухта

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