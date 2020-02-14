Увеличение чистых международных резервов является хорошим показателем для экономики, — Алексей Кущ

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Чистые международные резервы Национального банка Украины за январь выросли на 6,5% — до 16,8 млрд долл.

С вопросом относительно влияния увеличения чистых международных резервов на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к финансовому аналитику Алексею Кущу, информирует enovosty.com/news.

Алексей Кущ сообщает, что это очень хороший показатель, потому что Национальный банк в 2019 году пополнял резервы, в основном, за счет выкупа валюты с рынка

«Если в предыдущие годы валютные резервы пополнялись преимущественно за счет кредитов МВФ и в связи с этим разрыв между валовыми и чистыми резервами был достаточно большой, то в последние годы Национальный банк активно выкупает валюту на межбанковском валютном рынке. Суммы составляют несколько миллиардов долларов в течении года. И это как раз является уже чистым элементом валютных резервов. Поэтому сейчас, международные резервы составляют 26 млрд долл, а чистые международные резервы составляют 16,8 млрд долл. И разрыв между валовыми резервами и чистыми международными резервами составляет 10 млрд долл. Это говорит о том, что у нас в структуре резервов увеличивается удельный вес тех денег, которые нам не придется отдавать», — отмечает Алексей Кущ