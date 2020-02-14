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Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам
 
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Замглавы Нацбанка сообщил, что НБУ прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам

Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий сообщил, что Нацбанк прогнозирует уменьшение процентных ставок по депозитам в этом году, информирует enovosty.com/news.

Процентные ставки могут упасть до 1% в иностранной валюте и опуститься ниже 10% в гривне. Чурий также отметил, что в прошлом для многих стало большой неожиданностью укрепление гривны. В этом году у многих может быть шок из-за рекордно низких ставок по депозитам. Замглавы даже прогнозирует возможность демонстраций под Нацбанком.

Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам

Нацбанк прогнозирует снижение процентных ставок по депозитам

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По мнению Чурия, в целом уменьшение ставок по депозитам должно отразиться позитивно на украинской экономике.

Ранее сообщалось, Национальный банк с 31 января уменьшил учетную ставку до 11% годовых. Регулятор также планирует до конца 2020 года снизить учетную ставку до 7%.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 103

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