Маркарова рассказала, что необходимо сделать для роста ВВП Украины на 5-7%

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Оксана Маркарова сообщила, что для роста ВВП на 5-7% важно обеспечить демонополизацию экономики и провести успешную приватизацию

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что для обеспечения роста ВВП Украины на 5-7% в год важно обеспечить демонополизацию экономики, провести судебную реформу и реформу правоохранительных органов, успешную приватизацию и обеспечить развитие инфраструктуры, информирует enovosty.com/news.

Маркарова также отметила, что к факторам, которые мешают развивать производство украинскому бизнесу, относятся недостаточный уровень защиты прав собственности и важность соблюдения верховенства права.

Производительность в агробизнесе необходимо повышать путем открытия рынка земли и раскрытия потенциала сельскохозяйственного производства.

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Маркарова подчеркивает, что важно обеспечить увеличение притока прямых инвестиций. В Украину уже верят авторитетные международные финансовые организации и теперь необходимо завоевать доверие иностранных инвесторов