Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины Курс гривни укрепляется, а цены не снижаются: Милованов пообещал провести расследование и выяснить причины

Закрыть Отправить

Тимофей Милованов выразил недоумение относительно экономического несоответствия укрепления курса национальной валюты и отсутствия падения цен и пообещал провести расследование

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщает о возможности проведения расследования относительно экономического несоответствия укрепления курса национальной валюты и отсутствия падения цен на импортные товары , информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что цены на импортные товары выросли в среднем на 0,3%. И все это на фоне укрепления гривни. Министр Минэкономразвития подчеркнул, что рост цен может быть связан с увеличение зарплат, транспортировки и других расходов. Однако, по тем позициям, где должно быть уменьшение цены, министерство сделает аналитику и, если необходимо, проведет расследование

Как сообщалось ранее, Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,56 грн/долл., что является рекордным значением за последние четыре 4 года.