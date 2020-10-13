МВФ прогнозирует значительное падение темпа роста мировой экономики, — Associated Press

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МВФ прогнозирует падение темпа роста мировой экономики на 4,4% в 2020 году

Международный валютный фонд прогнозирует падение темпов роста мировой экономики из-за пандемии. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В МВФ сообщили, что рост мировой экономики сократится на 4,4% и это будет наихудший показатель со времен Великой депрессии 30-х годов. Например, после разрушительного финансового кризиса 2008 года мировая экономика сократилась на 0,1%.

Однако во многих развивающихся странах, особенно в Индии, дела обстоят хуже, чем ожидалось, что связано со второй волной COVID-19. В МВФ предупредили, что многие страны столкнутся с серьезным риском падения экономики, если государственная поддержка будет прекращена слишком быстро.

Ожидается, что экономика Китая, которая является второй по величине экономикой мира, вырастет в 2020 году всего на 1,9% по сравнению с ростом на 6,1% в 2019 году.

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