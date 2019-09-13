Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР

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Гончарук сообщил, что Кабмин планирует усилить сотрудничество с ЕБРР

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что Кабмин планирует усилить сотрудничество с ЕБРР, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что правительство хочет усилить сотрудничество с ЕБРР путем запуска масштабных проектов по инновационному развитию городской и транспортной инфраструктуры, модернизации энергетического и банковского секторов.

Премьер-министр отметил, что существует четкое понимание того, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР 2019 год может стать рекордным.

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Напомним, ЕБРР является одним из крупнейших финансовых партнеров Украины. Общий объем выделенного Украине финансирования составляет около 13,57 млрд евро.