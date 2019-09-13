Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

13.09.2019 г.
15:30Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР
08:24Что будет с долларом в Украине в ближайшее время
12.09.2019 г.
21:52США планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году
17:16Снижение учетной ставки НБУ: преимущества и недостатки
08:40Экономист рассказал, почему праздник с падающим курсом доллара скоро закончится
11.09.2019 г.
21:40Стало известно, каких реформ может потребовать от Украины миссия МВФ
10.09.2019 г.
19:42Предприятиям хотят разрешить использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов
Все финансовые новости

Аналитика

13.09.2019

Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова

Итоги дня: Троянский конь Путина, новая реальность в Украине и сильная речь Сенцова
Верховная Рада уволила Центральную избирательную комиссию, президент Зеленский рассказал, когда можно будет проводить выборы на Донбассе, а в Киеве начал ...
13.09.2019

Зе-паника прокураторов и монополизация власти

Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Законопроект № 1032 Зе-власти о реформе прокуратуры способен вызвать шок и трепет не только у прокурорских, которые собственно, уже вовсю трясутся, но ...
12.09.2019

Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС

Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Российский президент Владимир Путин подключил к своему проекту "Автономии для Закарпатья" марионетку Земана, Евросоюз нанес удар по России, а в Украине ...

Последние новости

13.09.2019 г.
21:26 В Украине появилась интерактивная карта ремонта дорог (КАРТА)
21:12 Reuters: Джонсон сообщил, что существующее соглашение по Brexit имеет "грубую форму"
20:57 В Америке путешественники спаслись, отправив по реке записку в бутылке (ВИДЕО)
20:42 The Washington Times: США ввели санкции против северокорейских хакерских групп
20:18 В Украине частные компании смогут заниматься космическими запусками
19:53 Найденные скелеты, известные как "влюбленные из Модены", оказались двумя мужчинами (ФОТО)
19:42 «V4 становится сильнее»: Страны Вышеградской четверки рады новому составу Еврокомиссии
19:21 Во время операции Объединенных сил на Донбассе погиб спецназовец СБУ
18:54 Reuters: Франция, Великобритания и Германия призывают Иран вернуться к соблюдению ядерного соглашения
18:38 Под Харьковом закрывают школу и детсады из-за мощного пожара на военном полигоне
18:16 Рада ужесточила правила для физлиц-предпринимателей и ввела кэшбек: подробности
17:56 Армия США провела испытания новейшей минометной системы Nemo (ФОТО)
17:32 В США блогеры пытались проникнуть на территорию мистической секретной военной базы «Зона 51»
17:11 СБУ блокировала деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина
16:52 Эколог рассказал о влиянии дыма лесных пожаров на здоровье человека
16:28 Зеленский рассказал о приоритетах экономического развития
16:15 Ученые назвали 5 наиболее ценных свойств сыра для здоровья
16:06 Коломойский начал зарабатывать на схемах в электроэнергетике, - эксперт
15:58 Оккупанты минируют поля и обочины дорог на Донбассе - разведка
15:30 Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР
15:08 "Газпром" все глубже погружается в долговое болото, - Злой Одессит
15:00 США только что одобрили продажу 32 истребителей F-35 в Польшу
14:47 Депутаты урезали свои доходы. Кто "обеднеет" и кто проконтролирует?
14:45 Ульяна Супрун напомнила украинцам, что обязательно нужно иметь в автомобильной аптечке
14:33 Законопроект 1210 предлагает практику ренты ЖРС, которой нет ни в одной стране мира, - Жеваго
14:30 Разведка США: Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» провалила пять испытаний
14:29 Относительно чертей Зеленский не звонил: Баканов рассказал о разговорах с Зеленским
14:15 В Киеве обрушившейся кусок моста пробил лобовое стекло автомобиля
14:15 В Apple хотят заменить распознавание пользователя по лицу и отпечатку пальца
14:05 Назвали самые ранние симптомы рака легких
14:00 Украинцы больше не смогут покупать лекарства при помощи международных организаций
13:45 ООН отправила на Донбасс 3 грузовика с гуманитарной помощью
13:30 Украина поднялась в рейтинге экономической свободы на три позиции
13:22 Медики выяснили, можно ли пить кофе каждый день
13:15 Украина планирует присоединиться к энергорынку Европы через 6 лет
12:50 В Украине обновили состав детских беби-боксов: что изменилось
12:46 “Газпром” все глубже погружается в долговое болото, - "Злой одессит"
12:38 В США вручили Шнобелевскую премию за «самые бессмысленные» научные разработки
12:38 Оплата с помощью селфи: В Украине фантастическая услуга стала реальностью
12:29 США провели первые испытания «убийцы» российских танков
12:14 Почему слабеет Путин и его партия, - ИноСМИ
12:08 В Гринпис заявили, что автомобили практически не загрязняют нашу планету
12:07 ЦИК - всё: Рада приняла важное решение
12:04 Сенцов показал предмет, который пять лет раздражал российских тюремщиков
12:02 Стало известно, о чем Зеленский говорил с Коломойским
12:01 Россия настаивает, что человек, названный американским шпионом, не был «высокопоставленным чиновником»
11:56 "Счастье - видеть вора в тюрьме": Зеленский придумал, как привлечь инвесторов
11:30 "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует остановить работу шахты в случае повышения ренты на добычу руды
11:30 Помпео не хочет быть помощником Трампа по нацбезопасности
11:15 Офис президента планирует провести досрочные местные выборы в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе
11:12 ДТП в Киеве: маршрутка раздавила пешехода
11:08 Превзойти Путина: Борис Джонсон собрался построить 40-километровый мост из Шотландии в Ирландию
10:59 Историк рассказал, где поднимается цунами, которое смоет Путина
10:56 Остаётся в Украине: Стало известно, что далее будет делать Супрун
10:54 У Зеленского есть пара идей возвращения Крыма
10:48 Сильные ливни привели к наводнениям в Испании - шокирующее видео
10:38 Полное преобразование школ в Украине завершат к 2030 году
10:25 Китай обогнал РФ по размеру эффективной территории
10:00 В Крыму глушат украинское радио
09:47 В Украине придумали, как снизить стоимость лекарств на треть
Все новости »

Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР
 
Печать Отправить на почту

 

 

Гончарук сообщил, что Кабмин планирует усилить сотрудничество с ЕБРР

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что Кабмин планирует усилить сотрудничество с ЕБРР, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что правительство хочет усилить сотрудничество с ЕБРР путем запуска масштабных проектов по инновационному развитию городской и транспортной инфраструктуры, модернизации энергетического и банковского секторов.

Гончарук сообщил об усилении сотрудничества с ЕБРР

Премьер-министр отметил, что существует четкое понимание того, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР 2019 год может стать рекордным.

Читайте: США увеличивают расходы на оборону

Напомним, ЕБРР является одним из крупнейших финансовых партнеров Украины. Общий объем выделенного Украине финансирования составляет около 13,57 млрд евро.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 150

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: "Троянский конь" Путина, "новая реальность" в Украине и сильная речь Сенцова
Зе-паника прокураторов и монополизация власти
Итоги дня: Новый план Путина в Украине, преступление и наказание в Раде и удар по РФ от ЕС
Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Все статьи


Читайте также

США увеличивают расходы на оборону
 Миссия МВФ прибыла в Киев
Украина и Турция обсудили взаимный трансфер технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов
 Опубликован список стран, которые больше всего помогали Украине в этом году
НБУ ожидает прибытия миссии МВФ на следующей неделе, - Смолий
 The New York Times: Пенс предупреждает об активизации действий РФ и Китая в Арктике
СБУ предупреждает, что спецслужбы РФ активно пытаются вербовать украинцев на админгранице с Крымом (ВИДЕО)
 Украина может стать примером для других стран, - Помпео
Загрузка...

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Боевой модуль «Сармат»
Беспилотник-камикадзе «Гайдамака» М-49
Вся армия    >>

Персоны

Ринат
АХМЕТОВ
Олег
ЛЯШКО
Павел
ПЕТРЕНКО
Владимир
ДЕМЧИШИН
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

К 2020 году три негативных шока могут спровоцировать глобальную рецессию. Все они объясняются политическими факторами, влияющими на международные отношения. ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Девушки которые поражают своим высоким ростом

Все фото »

 