Объем денежных средств Фонда гарантирования вкладов сократился на 17%

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что объем денежных средств на счетах фонда сократился на 17%

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что объем денежных средств на начало августа этого года по сравнению с прошлым месяцем сократился на 17% и составил составил 7,474 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Согласно обнародованным данным, по сравнению с объемом ресурсов на счетах фонда на начало 2019 года текущий объем денежных средств снизился в два раза.

Также сообщается, что в июле этого года ФГВФЛ завершил процесс ликвидации шести банков-участников фонда, а сейчас продолжает ликвидацию еще 75 неплатежеспособных банков.

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Денежные поступления ФГВФЛ от регулярного сбора за первые семь месяцев этого года составили 2,642 млрд грн. Сейчас в реестре фонда насчитывается 75 банков-участников, а размер гарантированной суммы депозитных вкладов составляет 200 тыс. грн.