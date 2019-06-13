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В Украине запущена новая платежная система ЮАПЕЙ

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Национальным банком Украины зарегистрирована новая украинская платежная система ЮАПЕЙ, которая является одиннадцатой внутригосударственной платежной системой, запущенной небанковскими финансовыми учреждениями

Национальный банк Украины зарегистрировал новую украинскую платежную систему ЮАПЕЙ и внес данные о ней в Реестр платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, информирует enovosty.com/news.

Нацбанком также согласованы правила функционирования внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ, которая является одиннадцатой зарегистрированной внутригосударственной платежной системой на платежном рынке Украины, запущенной небанковскими финансовыми учреждениями.

В Украине запущена новая платежная система ЮАПЕЙ

Согласно данным НБУ, общий объем внутригосударственных денежных переводов через платежные в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в 2018 году в Украине функционировало 35 платежных систем, в числе которых системы перевода средств из США, Великобритании, Канады, Грузии и Азербайджана.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 178

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