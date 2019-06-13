В Украине запущена новая платежная система ЮАПЕЙ

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Национальным банком Украины зарегистрирована новая украинская платежная система ЮАПЕЙ, которая является одиннадцатой внутригосударственной платежной системой, запущенной небанковскими финансовыми учреждениями

Национальный банк Украины зарегистрировал новую украинскую платежную систему ЮАПЕЙ и внес данные о ней в Реестр платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, информирует enovosty.com/news.

Нацбанком также согласованы правила функционирования внутригосударственной платежной системы ЮАПЕЙ, которая является одиннадцатой зарегистрированной внутригосударственной платежной системой на платежном рынке Украины, запущенной небанковскими финансовыми учреждениями.

Согласно данным НБУ, общий объем внутригосударственных денежных переводов через платежные в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в 2018 году в Украине функционировало 35 платежных систем, в числе которых системы перевода средств из США, Великобритании, Канады, Грузии и Азербайджана.

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