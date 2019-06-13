Украина значительно увеличила привлечение инвестиционных ресурсов

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В Министерстве финансов Украины сообщили, что использование Украиной средств международных финансовых организаций выросло на 286,86 млн долл, а благодаря размораживанию платежей по проектам НЭК «Укрэнерго» и положительной динамике роста в ближайшее время ожидается значительный рост привлечения инвестиционных ресурсов.

На сайте Министерства финансов Украины сообщается, что по состоянию на 1 июня использование Украиной средств международных финансовых организаций выросло на 286,86 млн долл по сравнению с аналогичной датой 2018 года, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, Украина увеличила существующую выборку по займам Всемирного банка до рекордного значения в 39%. Напомним, прежний максимум использования заемных средств Всемирного банка составил 30% в 2013 году. Кроме того, благодаря размораживанию платежей по проектам НЭК «Укрэнерго» и положительной динамике роста в ближайшее время ожидается значительное увеличение привлечения инвестиционных средств.

В Минфине сообщили, что в феврале-марте 2019 года вместе с международными финансовыми организациями был осуществлен пересмотр инвестиционных проектов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международного банка реконструкции и развития и сформулированы дальнейшие действия по улучшению выборки инвестиционных ресурсов.

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Напомним, инвестиционный портфель международных финансовых организаций состоит из 32 проектов с суммарной стоимостью 2 млрд долл и 5 млрд евро, привлеченных правительством или под государственные гарантии.