Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, — Александр Палий

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

13.05.2019 г.
15:51Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, - Александр Палий
11:48Что будет с курсом доллара в Украине
11.05.2019 г.
10:25Еще одна украинская платежная система получила статус международной
10.05.2019 г.
16:50В Украине планируют увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности
15:52В Украине подорожает оформление паспортов
09.05.2019 г.
15:15Нацбанк назвал риски, способные повлиять на курс гривны
08.05.2019 г.
18:16Как украинцам получать пенсию в размере 15 тыс. грн
Все финансовые новости

Аналитика

10.05.2019

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Украина в трибунале ООН обвинила Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, миссия МВФ в скором времени приедет в Украину, в страну вернулись миллионы ...
10.05.2019

Американские разборки в Земле Киевской

Американские разборки в Земле Киевской
Новая серия разборок республиканцев с демократами в Америке связана непосредственно с Украиной и поэтому получила название «Украинагейт». Речь идет о ...
10.05.2019

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?

Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Очередной скандал вокруг национализированного в 2016 году «ПриватБанка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому и его компаньону Геннадию Боголюбову, ...

Последние новости

13.05.2019 г.
18:38 Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы ProZorro
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
17:56 СБУ блокировала деятельность крупной нарколаборатории
17:38 Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если с РФ будут сняты санкции, - Климкин
17:20 Зеленский презентовал "послание мира" религиозных лидеров Украины (ВИДЕО)
16:58 С 1 июня украинцев на работе будут проверять на наркотики и алкоголь
16:39 Мы будем голосовать за любое постановление о дате инаугурации, - Тимошенко (ВИДЕО)
16:12 Парубий сможет назначить дату инаугурации Зеленского, если этого не сделает Рада
15:51 Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, - Александр Палий
15:43 Названа крупа, эффективно защищающая от развития ожирения
15:37 Украинские воины успешно отбили атаки наемников РФ (ВИДЕО)
15:30 Новый закон о ЖКХ переносит все финансовое бремя по содержанию дома на жителей
15:15 Украинское автопроизводство побило очередной антирекорд
15:02 В Украине запущена монетизируемая система online-опросов MegaPoll, - Злой Одессит
15:00 Стали известны условия, при которых украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет
14:49 Приобретение компанией ДТЭК облэнерго не создает монополию на рынке, - эксперт
14:45 В Сеть выложили первые 3D рендеры смартфона iPhone XR 2019 (ФОТО, ВИДЕО)
14:36 Uber и Bolt отказываются от водителей на "евробляхах"
14:22 В Германии хотят ввести “налог на мечеть”
14:17 На этой неделе в Украину вернется солнечная погода
13:42 Электронные рецепты: менее чем за месяц украинцы получили более миллиона лекарств
13:26 Стало известно, сколько платят нетехническим специалистам в украинской IT-сфере
13:19 В Германии отпраздновали 70-летие снятия советской блокады (ФОТО, ВИДЕО)
13:10 Назван продукт, который укрепляет здоровье сердца
13:02 В ООС считают, что Россия планирует наступление на Украину в ближайшее время
12:49 "Часики тикают": Ученые доказали, что возраст отца влияет на его потомство
12:48 Зеленского вызвали в суд
12:33 Новые правила: Украинцев на работе проверят на алкоголь и наркотики
12:23 Американские ученые составили список самых страшных болезней, которые передаются человеку от животных
12:20 ТОП-4 самых больших заблуждения о правильном питании
12:19 Евросоюз отказался наказывать РФ за раздачу паспортов на Донбассе
12:18 Мигранты из Мексики используют «Зверя», чтобы добраться до США (ФОТО)
12:06 Выходные в июне: сколько дней украинцы будут отдыхать
11:48 Что будет с курсом доллара в Украине
11:40 Гройсман рассказал о новых тарифах на электроэнергию
11:35 В РФ сделано важное заявление по катастрофе "Сухого" в Москве
11:31 Маневр России: Что будет с ценами на нефть?
11:26 Найден новый способ предсказания смерти человека
10:49 В Украине стартовала операция "Граница"
10:34 Сколько российских военных есть на оккупированных территориях: впечатляющая цифра
10:15 США – Китаю: Куйте железо, пока горячо
09:41 Епифаний не исключает объединения с УГКЦ
09:30 Мечта маленького Вовы,- эксперт
08:44 Столицу отключат от горячей воды
08:17 Помпео отменил визит в Москву
12.05.2019 г.
17:48 Джастин Тимберлейк стал доктором наук
17:31 ВСУ проводят учения по захвату судов в открытом море (ВИДЕО)
17:01 Южная Корея внедрит биороботов в армию
16:20 На Землю обрушилась магнитная буря
15:40 На Львовщине молния убила мужчину
15:00 НБУ: В Украине замедлилось падение цен на топливо
14:26 Создан проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей
13:52 ОБСЕ: Оккупанты размещают танки и гаубицы за пределами мест хранения
13:20 Меган Маркл вышла из декрета
12:50 В Украине отмечают День матери: история праздника
12:07 Виктор Муженко заявил о взломе его Facebook-страницы
12:00 ТОП-5 продуктов, полезных при диабете и гипертонии
11:45 В столице Албании продолжаются столкновения демонстрантов с полицией
11:33 В Украине хотят ввести новые проверки на дороге
11:30 ВНО-2019: даты проведения тестирования по каждому предмету
Все новости »

Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, — Александр Палий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, - Александр Палий
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы — по примеру монетизации коммунальных субсидий. Ранее Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд на всех видах транспорта общего пользования

С вопросом относительно влияния монетизации льгот на ситуацию в стране и благосостояние населения с низким уровнем дохода «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александ Палий сообщает, что монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране

«Бесплатного ничего не бывает. И если монетизация льгот дает возможность принимать наиболее экономически эффективное решение, то есть позволяет наиболее эффективно использовать те деньги, которые предоставляются людям с низким достатком, что влияет на эффективность экономики в целом. Потому что теперь эти расходы не списываются просто так.

Теперь же эти деньги идут непосредственно гражданам и они сами думают, что им делать. Заплатить за бесплатный проезд или купить билет в театр. То есть у людей теперь появилась возможность принимать наиболее экономически эффективное решение.

Читайте: Для борьбы с трудовой миграцией необходимо поднятие зарплат, - Александр Палий

И для экономики это хорошо. И если это хорошо для экономики, то в окончательном итоге это хорошо и для пенсионеров и для людей, получающих социальные льготы. Потому, что оздоровление экономики ведет к тому, что у страны появляется больше денег для того, чтобы, в том числе, повышать социальные стандарты малоимущим.

Поэтому монетизация должна быть. Но она должна быть умно просчитана и направлена на оптимизацию затрат как государства, так и получателей льгот», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 126

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о Крыме
В ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК
Я прийшов - тебе нема!: Порошенко о дебатах с Зеленским
Джемилев задал Зеленскому 5 вопросов о КрымеВ ЦИК призывают граждан принять участие в работе УИК"Я прийшов - тебе нема!": Порошенко о дебатах с Зеленским
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Американские разборки в Земле Киевской
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Итоги дня: Освобождение моряков, новые санкции Трампа и одинокий Путин
Итоги дня: Непризнанные паспорта, полет цен и разгромленные боевики
Итоги дня: Мощь санкций, автосеконд на дорогах и "Грады" в Луганске
Итоги дня: Обращение Порошенко к Зеленскому, трагедия в России и новый фронт в противостоянии с "Газпромом"
Трамп ждет, что Зеленский сдаст Порошенко и демократов. Но нам оно не надо!!!
Итоги дня: Украинский вариант акции "Бессмертный полк", рост зарплат и санкции против РФ
Итоги дня: Предупреждение РФ, подвиги "украинского Javelin" и армагеддон в Венесуэле
Все статьи


Читайте также

Для борьбы с трудовой миграцией необходимо поднятие зарплат, - Александр Палий
 Снижение цены на газ окажет влияние на покупательную способность населения, - Александр Палий
Украина – НАТО: зачем Альянс наращивает силы в Черном море, - мнения экспертов
 Взрывной рост продаж наблюдается по автомобилям, - Александр Палий о покупательной способности украинцев
В Украине растут не только номинальные, но и реальные доходы населения, - Александр Палий
 Монетизация льгот в Украине: что надо знать и когда ждать средств (ВИДЕО)
Как повысить эффективность монетизации льгот на транспорте
 Реализовать нереализуемое: Отмена льгот на проезд в Украине

Армия

Вертолет Westland Lynx AH Mk.9 (Великобритания-Франция)
Реактивная система залпового огня Type 75 (Япония)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Павел
ШЕРЕМЕТА
Валерий
ВОЩЕВСКИЙ
Юрий
ТЕРЕНТЬЕВ
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Свадебные платья из разных стран мира

Все фото »

 