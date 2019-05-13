Монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране, — Александр Палий

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Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы — по примеру монетизации коммунальных субсидий. Ранее Кабмин ввел монетизацию льгот на проезд на всех видах транспорта общего пользования

С вопросом относительно влияния монетизации льгот на ситуацию в стране и благосостояние населения с низким уровнем дохода «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александ Палий сообщает, что монетизация льгот влияет на оздоровление экономической ситуации в стране

«Бесплатного ничего не бывает. И если монетизация льгот дает возможность принимать наиболее экономически эффективное решение, то есть позволяет наиболее эффективно использовать те деньги, которые предоставляются людям с низким достатком, что влияет на эффективность экономики в целом. Потому что теперь эти расходы не списываются просто так.

Теперь же эти деньги идут непосредственно гражданам и они сами думают, что им делать. Заплатить за бесплатный проезд или купить билет в театр. То есть у людей теперь появилась возможность принимать наиболее экономически эффективное решение.

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И для экономики это хорошо. И если это хорошо для экономики, то в окончательном итоге это хорошо и для пенсионеров и для людей, получающих социальные льготы. Потому, что оздоровление экономики ведет к тому, что у страны появляется больше денег для того, чтобы, в том числе, повышать социальные стандарты малоимущим.

Поэтому монетизация должна быть. Но она должна быть умно просчитана и направлена на оптимизацию затрат как государства, так и получателей льгот», — сообщает эксперт.