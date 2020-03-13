НБУ за три дня потратил на поддержку гривны 700 млн долл

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Яков Смолий сообщил, что НБУ за три дня потратил на поддержку гривны около 700 млн долл

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что Национальный банк Украины за три дня потратил на поддержку гривны около 700 млн долл из резервов, информирует enovosty.com/news.

Смолий отметил, что на текущей неделе реализация валюты Нацбанком достигла 700 млн долл. Согласно данным НБУ, наблюдается значительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны украинских предприятий. А приобретение валюты иностранцами при выходе из государственных облигаций внутреннего государственного займа на данный момент не значительная.

В результате курс доллара в обменных пунктах вырос до 26,70 гривни, а на межбанковском рынке — до 25,83/25,85 грн/долл. Для стабилизации гривны Нацбанк 10 марта продал 270 млн долл, 11 марта — около 350 млн долл, а 12 марта — 75,9 млн долл.

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