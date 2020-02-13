В Украине новый исторический рекорд: прибыль банков выросла до 60 млрд грн

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Екатерина Рожкова сообщила, что в Украине новый исторический рекорд. Прибыль украинских банков в 2019 году составила 60 млрд грн.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что в Украине новый исторический рекорд. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данными почти в три раза больше, чем годом ранее, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отмечает, что прибыль украинских банков в 2019 году составила 60 млрд грн. Зампред НБУ подчеркнула, что данный показатель является не сверхприбылью украинских госбанков от ОВГЗ, а реальным доходом банковского сектора. Доход от инвестирования в ОВГЗ составил всего лишь 12% общего дохода

Рожкова также рассказала о показателе (ROE), который является отдачей на капитал. В украинских банках показатель ROE сегодня составляет 34,2%. Для сравнения, общеевропейский показатель составляет 7%, в Венгрии показатель ROE — 18%, в Чехии — 16%. А в Украине более 10 банков имеют значение показателя ROE более 30%.

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