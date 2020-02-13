Международные резервы Украины выросли до 16,8 млрд долл

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В Нацбанке сообщили, что международные резервы Украины выросли до 16,8 млрд долл

В Национальном банке Украины сообщили, что чистые международные резервы Украины за январь выросли до 16,8 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отмечают, что международные резервы за январь увеличились на 6,5%. Официальные резервные активы за январь увеличились на 4% и составили 26,3 млрд долл, а валовые резервные обязательства уменьшились на 0,4% и достигли 9,5 млрд долл.

Ранее сообщалось, что международные резервы по состоянию на 1 февраля составили 26,3 млрд долл. Это на 4% больше аналогичного показателя месяцем ранее.

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Напомним, чистые международные резервы являются разницей между валовыми резервами и задолженностью Минфина и НБУ по кредитам перед МВФ.