Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

13.01.2020 г.
19:26Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий
17:53В 2019 году украинцы увеличили объем депозитов
15:53В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами
13:19Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позже 17 января
10:38Только IBAN: Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов
09:34Доллар подешевел за выходные: курс валют на 13 января
09.01.2020 г.
17:29В Украине рост цен замедлился до шестилетнего минимума
Все финансовые новости

Аналитика

10.01.2020

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением ...
09.01.2020

Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Итоги дня: Закрытые версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более ...
09.01.2020

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное ...

Последние новости

13.01.2020 г.
21:58 Мировой экономический кризис: когда ждать и как зацепит Украину
21:49 Стало известно, как будет выглядеть новая Toyota Century
21:43 Перестарался: на съемках актер слишком сильно ударил куклу малыша Йоды, стоимостью $5 миллионов
21:29 СБУ блокировала подпольное производство фальсифицированных лекарственных средств
21:21 Истребители ВВС США F-16 получили новый радар APG-83
21:05 Акции Renault упали до шестилетнего минимума на фоне слухов о распаде альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, - Reuters
20:38 После провала переговоров двух правительств Ливии в Москве российские наемники покидают передовые позиции
20:26 Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино
20:20 Супруги самых богатых и успешных руководителей IT-компаний: кто они?
20:11 Регистрация за 7 евро: украинцам разъяснили изменения условий безвизовых поездок в страны Евросоюза с 2021 года
19:58 Назло Макрону: "Человек-паук" взобрался без страховки на 187-метровое здание чтобы поддержать протестующих
19:26 Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий
19:10 Проиграл иск: Друг Путина олигарх Ротенберг заплатит полмиллиона евро
18:48 Зеленский даёт зелёный свет на продажу земли иностранным банкам, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
18:37 "Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина
18:24 Закон о рынке земли и трудовой кодекс должны быть вынесены на всеукраинский референдум, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
17:53 В 2019 году украинцы увеличили объем депозитов
17:37 Храбрый итальянец: после потери обеих ног кот стал «суперзвездой» в протезах
17:36 В Украине открылся центр разработки Google
17:21 "Авантюра века": РПЦ задумала получить вселенскую власть за спиной у Константинополя
16:56 Делегация Украины возвращается в ПАСЕ: подробности
16:38 Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
16:35 В 2019 мы зафиксировали наибольшую активность украинских экспортеров за последние 11 лет - Михаил Непран
16:35 Сегодня Щедрый вечер: традиции, приметы и гадания на праздник "Маланки"
16:22 Россия добивалась «энергетического доминирования», но рынки сделали ответный ход, - Bloomberg
16:09 Пьяные сотрудники СТО попали в ДТП на авто клиента
15:53 В Украине учетная ставка НБУ будет снижаться более быстрыми темпами
15:29 Премьер-министр Японии посещает нефтедобывающие страны на фоне усиления угроз в Персидском заливе - Associated Press
15:05 Porsche запатентовал электрический аэромобиль
15:00 Илон Маск пообещал научить автомобили Tesla разговаривать с пешеходами
14:41 Поближе к Богу: в одном из столичных домов прямо на крыше построили церковь (ФОТО)
14:40 Почему уборка называется генеральной?
14:08 В Украине запустили электронную базу погибших во Второй мировой войне
13:44 Парализованный человек пробежал марафон в экзоскелете и установил рекорд
13:23 Украинским водителям рассказали, как можно избежать штрафа за парковку на местах для электрокаров
13:19 Предприниматели должны заплатить ЕСВ не позже 17 января
12:52 Где моя маршрутка? В Киеве запустили интерактивную карту общественного транспорта
12:15 Миллиардер из Японии придумал оригинальный способ поиска спутницы для полета на Луну
12:00 В киевском ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона (ФОТО)
11:15 Гибель самолета МАУ подорвала легитимность иранского режима - эксперт
11:13 Спасатели вытащили из озера внедорожник с 4 погибшими
11:03 Названы города Европы, которые берут самые высокие налоги с туристов
10:38 Только IBAN: Украина полностью перешла на новый стандарт банковских счетов
10:32 После резонансного убийства в Каховке уволили полицейских
10:18 Кабмин планирует отменить 40% форм отчетов для украинских предприятий
10:07 Русские в Европе: первый человек в мире, которому выписали штраф за поездку пьяным на самокате
09:49 Тысячи харьковчан вместе спели колядку «Нова радість стала» (ВИДЕО)
09:34 Доллар подешевел за выходные: курс валют на 13 января
09:27 Россия спонсор терроризма - Комитет Сената США одобрил законопроект
09:14 «Маржа Холодова» нанесла бюджету Украины убытков на 2,5 миллиарда гривен
08:30 Принц Гарри впервые после своей "декларации о независимости" встретится с принцем Уильямом
08:25 Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов, чтобы Трамп проиграл выборы президента
07:50 Аномальный январь: на ближайшие дни синоптики обещают тепло и отсутствие осадков
07:15 Украинская столица попала в ТОП-100 самых "умных" городов мира
07:00 Украинские морпехи готовятся получить первые ракетные комплексы с ракетой «Нептун»
06:25 General Motors планирует возродить легендарный «Хаммер» в виде електропикапа
00:40 Житель Аляски три недели провел на морозе: его спасли огромные буквы SOS на снегу (ФОТО)
00:10 Новый глава Boeing получит 7 млн долларов, если вернет к полетам лайнер 737 Max
12.01.2020 г.
23:15 Куратор самопровозглашенных республик: Сурков приехал в Абхазию «урегулировать ситуацию»
22:15 Под Киевом мать бросила детей в холодном доме без еды
Все новости »

Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Нацбанке сообщили, что НБУ допускает снижение учетной ставки до 8%. Cнизить учетную ставку до 8% планировалось в 2021 году, однако сейчас есть предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики и поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на деятельность предприятий и экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что снижение учетной ставки, которое произошло в 2019 году, никак не повлияло на снижение процентных ставок по кредитам

«Также у нас не работает кредитование бизнеса. По результатам 2019 года общее количество кредитов, которых выдали юридическим лицам, не выросло, а уменьшилась. Причем уменьшилось почти на 80 млрд. грн. На сегодняшний момент юрлица не могут фактически получить кредиты банков.

Однако проблема не в процентных ставках. На сегодняшний момент банки готовы выдавать клиентам кредиты и по 12%. Для этого им не нужно снижение учетной ставки. Проблема заключается в том, что, к сожалению, Национальный банк ввел такие нормативные правила кредитования бизнеса, что на сегодняшний момент банки просто физически не могут давать кредиты компаниям, которые работают в Украине. Потому что требования, которые предъявляются к украинским компаниям, такие же как в Евросоюзе. У нас таких компаний, которые могут работать как в Евросоюзе, всего 1-2%.

Читайте: Чем больше зарубежного капитала, тем лучше для страны, - Александр Охрименко

Основная масса компаний работает согласно специфики украинского рынка и они не могут обеспечить те условия, которые требуют банки. И получается ситуация, что предприятия хотят получить кредиты, обращаются в банки, банки хотят выдать кредит, но не могут нарушать нормативные документы. И в результате «кредита нет».

И так у нас уже пятый год кредитование бизнеса не работает. Поэтому очень часто у нас малый и средний бизнес вынужден брать потребительские кредиты, потому что он не может взять полноценный кредит для бизнеса. И снижение учетной ставки даже до нуля ситуацию не спасет. Пока Национальный банк не поменяет нормативные документы и не сделает условия кредитования «как в Украине», а не «как в Евросоюзе», у нас кредитование работать не будет», — сообщает Александр Охрименко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Все статьи


Читайте также

Чем больше зарубежного капитала, тем лучше для страны, - Александр Охрименко
 Александр Охрименко рассказал о возможности увеличения инвестиций в украинскую экономику
Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко
 Александр Охрименко рассказал о ситуации с внешней торговлей Украины
Александр Охрименко рассказал о влиянии тарифного конфликта между США и КНР на экономику Украины
 Александр Охрименко рассказал, как увеличение мировых цен на нефть повлияет на коммунальные тарифы
Если правильно запустить Соглашение об ассоциации с ЕС, то зарплаты будут как в Польше, - Александр Охрименко
 Рост экспорта в страны ЕС влияет на занятость в аграрном секторе и металлургии, - Александр Охрименко

Армия

Боевая бронированная машина «Дозор-Б»
Автоматический карабин BOFORS Аk5 (Швеция)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 90 (Швеция)
Самоходная артиллерийская установка 120-мм Semser (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Оксана
МАРЧЕНКО
Николай
МАЛОМУЖ
Павел
КЛИМКИН
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Спасатели вытащили из озера внедорожник с 4 погибшими (5019)

Украинские морпехи готовятся получить первые ракетные комплексы с ракетой «Нептун» (3626)

В киевском ботсаду зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона (ФОТО) (2991)

"Он неоднократно лгал!" Премьер Польши жестко ответил на "исторические" заявления Путина (2169)

Под Киевом мать бросила детей в холодном доме без еды (1889)

После резонансного убийства в Каховке уволили полицейских (1406)

Аномальный январь: на ближайшие дни синоптики обещают тепло и отсутствие осадков (1378)

Ольга Харлан, победившая россиянку, не смогла сдержать эмоций во время исполнения гимна Украины (ВИДЕО) (1372)

Россия спонсор терроризма - Комитет Сената США одобрил законопроект (1337)

Житель Аляски три недели провел на морозе: его спасли огромные буквы SOS на снегу (ФОТО) (1142)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (16667)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8518)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (5822)




Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 