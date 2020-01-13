Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки НБУ на кредитование предприятий

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В Нацбанке сообщили, что НБУ допускает снижение учетной ставки до 8%. Cнизить учетную ставку до 8% планировалось в 2021 году, однако сейчас есть предпосылки к более быстрому смягчению монетарной политики и поэтому бизнес может ожидать ставки по кредитам на уровне 10-12% годовых в гривне

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на деятельность предприятий и экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что снижение учетной ставки, которое произошло в 2019 году, никак не повлияло на снижение процентных ставок по кредитам

«Также у нас не работает кредитование бизнеса. По результатам 2019 года общее количество кредитов, которых выдали юридическим лицам, не выросло, а уменьшилась. Причем уменьшилось почти на 80 млрд. грн. На сегодняшний момент юрлица не могут фактически получить кредиты банков.

Однако проблема не в процентных ставках. На сегодняшний момент банки готовы выдавать клиентам кредиты и по 12%. Для этого им не нужно снижение учетной ставки. Проблема заключается в том, что, к сожалению, Национальный банк ввел такие нормативные правила кредитования бизнеса, что на сегодняшний момент банки просто физически не могут давать кредиты компаниям, которые работают в Украине. Потому что требования, которые предъявляются к украинским компаниям, такие же как в Евросоюзе. У нас таких компаний, которые могут работать как в Евросоюзе, всего 1-2%.

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Основная масса компаний работает согласно специфики украинского рынка и они не могут обеспечить те условия, которые требуют банки. И получается ситуация, что предприятия хотят получить кредиты, обращаются в банки, банки хотят выдать кредит, но не могут нарушать нормативные документы. И в результате «кредита нет».

И так у нас уже пятый год кредитование бизнеса не работает. Поэтому очень часто у нас малый и средний бизнес вынужден брать потребительские кредиты, потому что он не может взять полноценный кредит для бизнеса. И снижение учетной ставки даже до нуля ситуацию не спасет. Пока Национальный банк не поменяет нормативные документы и не сделает условия кредитования «как в Украине», а не «как в Евросоюзе», у нас кредитование работать не будет», — сообщает Александр Охрименко