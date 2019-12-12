В Нацбанке рассказали о причинах укрепления гривни

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Яков Смолий рассказал о причинах укрепления гривни

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что в октябре-декабре этого года причинами избыточного предложения валютных средств стал большой объем поступлений валюты от экспорта украинской аграрной продукции из-за рекордного урожая масличных культур и зерновых, информирует enovosty.com/news.

Смолий подчеркнул, что продажа валютных средств государственных компаний и стала причиной избыточного предложения валюты на рынке. В ноябре аграрные и металлургические предприятия обеспечили около 70% всего предложения валюты на межбанковском валютном рынке

В то же время, приток денежных средств от иностранцев в государственные гривневые облигации продолжался, однако не имел существенного влияния на валютный рынок. Нацбанк активно приобретал валюту для пополнения международных валютных резервов.

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