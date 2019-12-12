НБУ существенно снизил учетную ставку

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НБУ снизил учетную ставку до 13,5% годовых

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что правление приняло решение о снижении учетной ставки, что должно способствовать удешевлению кредитов примерно на 70%, информирует enovosty.com/news.

Глава НБУ сообщил, что учетная ставка будет уменьшена на два процента (с 15,5% до 13,5% годовых). Кроме того, Смолий подчеркнул, что Нацбанк усиливает смягчение монетарной политики. Это связано с укреплением курса гривны, что способствует ускорению снижения инфляционного давления.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал снизить стоимость кредитов для бизнеса до 12-13% годовых. И для реализации этой цели необходимо уменьшить учетную ставку до 8-9%.