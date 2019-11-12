В НБУ сообщили о замедлении роста цен

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В НБУ сообщили о замедлении темпов роста базовой инфляции

В Национальном банке Украины сообщили, что в Украине происходит замедление темпов роста базовой инфляции, как и прогнозировалось, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным НБУ, благодаря укреплению национальной валюты стоимость непродовольственных товаров в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 0,5%. Подешевели одежда, автомобили и обувь, а цены на фармацевтическую продукцию, мебель и товары личного ухода увеличивались более низкими темпами.

В НБУ отметили, что укрепление гривны и уменьшение мировых цен на энергоресурсы положительно влияют на замедление роста цен.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине инфляция в 2018 году замедлилась с 13,7% до 9,8%, став таким образом минимальной за последние пять лет.