Снижение учетной ставки НБУ: преимущества и недостатки

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Снижение учетной ставки НБУ: преимущества и недостатки Снижение учетной ставки НБУ: преимущества и недостатки

Закрыть Отправить

Противники снижения учетной ставки считают, что удерживая ставку на уровне 20% можно быстро достичь низкого уровня инфляции, а сторонники подчеркивают важность обеспечения экономического роста

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 16,5% на фоне перевыполнения Минфином годового плана по гривневым заимствованиям и накопления достаточного количества средств для погашения государственного долга Украины, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по мнению аналитиков, на решение Нацбанка оказало влияние уменьшение уровня инфляции. Уменьшение инфляции стало возможным благодаря политике инфляционного таргетирования, главной целью которой является достижение показателей инфляции на уровне 5+1%.

На уровень учетной ставки также оказывают влияние внешние угрозы. А именно, ухудшение коньюнктуры мирового рынка и большие урожаи аграрной продукции, что приводит к падению цен на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Противники снижения учетной ставки считают, что удерживая ставку на уровне 20% можно быстро достичь низкого уровня инфляции. Сторонники снижения ставки подчеркивают важность уменьшения процентных ставок по кредитам, что должно привести к развитию предпринимательской деятельности и экономическому росту.

Читайте: Нацбанк снижает учетную ставку до 16,5% годовых