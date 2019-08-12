В июле потребительские цены снизились на 2%

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Согласно индексу «Денег», в июле потребительские цены снизились на 2%

Согласно индексу «Денег», благодаря укреплению курса национальной валюты и снижению цен на топливо в июле потребительские цены снизились на 2%, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, важным фактором снижения цен товаропроизводителей стало укрепление гривны. В июле украинская национальная валюта укрепилась на межбанковском рынке на 4,7%. Кроме того, в НБУ прогнозируют, что к концу этого года инфляция уменьшится до 6,3%, а к концу 2020 г. — до 5%.

В НБУ подчеркивают, что замедлению темпов инфляции в дальнейшем будет способствовать жесткая монетарная политика центробанка. Уменьшению темпов инфляции также способствуют снижение мировых цен на топливо, взвешенная фискальная политика и высокий уровень предложения продовольственных товаров.

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