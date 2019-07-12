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Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины
 
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Управляющий директор Commerzbank Хольгер Каутцкис сообщил, что НБУ за последние несколько лет провел огромную работу по стабилизации банковского сектора Украины

Управляющий директор и глава финансовых институтов Commerzbank Хольгер Каутцкис сообщил, что НБУ за последние несколько лет провел огромную работу по реформированию и стабилизации банковского сектора Украины, информирует enovosty.com/news.

Хольгер Каутцкис отметил, что Commerzbank при работе с украинскими банками имеет положительный опыт сотрудничества и всячески полагается на украинских специалистов в оценке кредитных рисков. Каутцкис подчеркнул, что Commerzbank активно сотрудничает с украинскими финансовыми учреждениями с целью финансирования проектов и рефинансирования банков.

Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины

Управляющий директор также сказал, что Украина является важным стратегическим рынком и важным партнером для клиентов банка, ориентирующихся на экспорт. Commerzbank старается оказать всяческую поддержку экспортоориентированным предприятиям – от платежей до финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.

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Напомним, Commerzbank является одним из 4 крупнейших немецких банков. Он работает в Украине уже более 20 лет и считает украинский рынок важным в своем бизнесе.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 158

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