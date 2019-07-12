Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины Немецкий Commerzbank высоко оценивает работу НБУ по стабилизации банковского сектора Украины

Закрыть Отправить

Управляющий директор Commerzbank Хольгер Каутцкис сообщил, что НБУ за последние несколько лет провел огромную работу по стабилизации банковского сектора Украины

Управляющий директор и глава финансовых институтов Commerzbank Хольгер Каутцкис сообщил, что НБУ за последние несколько лет провел огромную работу по реформированию и стабилизации банковского сектора Украины, информирует enovosty.com/news.

Хольгер Каутцкис отметил, что Commerzbank при работе с украинскими банками имеет положительный опыт сотрудничества и всячески полагается на украинских специалистов в оценке кредитных рисков. Каутцкис подчеркнул, что Commerzbank активно сотрудничает с украинскими финансовыми учреждениями с целью финансирования проектов и рефинансирования банков.

Управляющий директор также сказал, что Украина является важным стратегическим рынком и важным партнером для клиентов банка, ориентирующихся на экспорт. Commerzbank старается оказать всяческую поддержку экспортоориентированным предприятиям – от платежей до финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.

Читайте: В банковском секторе наблюдается уменьшение доли неработающих кредитов, - Виталий Шапран

Напомним, Commerzbank является одним из 4 крупнейших немецких банков. Он работает в Украине уже более 20 лет и считает украинский рынок важным в своем бизнесе.