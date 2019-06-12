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США предоставят Украине около 700 млн технической помощи

Главная » Последние новости » Финансовые новости » США предоставят Украине около 700 млн технической помощи
 
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В посольстве США в Украине сообщили, что в 2019 финансовом году США предоставят Украине финансовую помощь в размере более $695 млн

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине сообщили, что в 2019 финансовом году США предоставят Украине финансовую помощь в размере более $695 млн на программы в сфере борьбы с коррупцией, безопасности и обороны, охраны труда, реформы энергосектора и гуманитарной помощи Экономический советник посольства США Джон Шютте сказал, что в 2019 финансовом году, который заканчивается 30 сентября, США дадут Украине свыше $695 млн финансовой помощи на антикоррупционные и политические реформы, реформы в сфере труда, экономического роста и энергосектораТакже Джон Шютте сообщил, что более детальная информация будет озвучена позже после того, как Конгресс США утвердит точный размер финансовой помощи и программы для финансирования.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 38

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