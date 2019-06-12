США предоставят Украине около 700 млн технической помощи

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В посольстве США в Украине сообщили, что в 2019 финансовом году США предоставят Украине финансовую помощь в размере более $695 млн