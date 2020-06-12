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Экономика начала восстанавливаться: в Украине замедлилась инфляция

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В Украине замедлилась инфляция до 1,7%

В Национальном банке Украины сообщили, что в мае 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7% (с 2,1% в апреле). В месячном измерении цены выросли на 0,3%, информируют Экономические Новости.

Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5%±1 п.п, а также была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2020 года. Инфляционное давление оставалось слабым прежде всего через ощутимое падение потребительского спроса на товары не первой необходимости. Также инфляцию сдерживало удешевление энергоносителей, сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, увеличение предложения овощей и «замораживание» цен на значительное количество услуг.

Экономика начала восстанавливаться: в Украине замедлилась инфляция

Базовая инфляция практически не изменилась по сравнению с апрелем — составляла 3,0% г/г. Падение цен на непродовольственные товары осталось на уровне предыдущего месяца (1,4% г/г). Слабый потребительский спрос и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили дальнейшее удешевление бытовой техники и электроники. Также ниже чем в прошлом году оставались цены на автомобили, одежду и обувь. После исчерпания ажиотажного спроса во время карантина остановился рост цен на фармацевтические товары, а подорожание товаров личного ухода замедлилось. Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки также практически не изменились (3,8% г/г). Ослабление карантина и слабый спрос обусловили замедление подорожания мясных и большей части молочных продуктов, а также изделий из муки. Также замедлился рост цен на шоколад, консервированные овощи, безалкогольные напитки. А оливковое и подсолнечное масло оставались дешевле, чем в прошлом году.

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Темпы роста стоимости услуг продолжали снижаться (до 8,4% г/г). Под влиянием слабого спроса замедлялось подорожание аренды жилья, химической чистки, страхование, услуг ресторанов и других заведений общественного питания. Зато ускорился рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты. Цены на услуги тех секторов, которые все еще не возобновили деятельность в мае из-за карантина (учреждений отдыха, спорта, образования) остались на уровне марта.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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