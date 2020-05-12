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В условиях пандемии Нацбанк обеспечил эффективную работу финансовой системы

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В условиях пандемии Нацбанк смог обеспечить эффективную работу финансовой системы благодаря вовремя введенным антикризисным мерам

В Национальном банке Украины сообщили, что в марте НБУ внедрил систему антикризисных мер, что позволило обеспечить бесперебойную работу финансовой системы, информирует enovosty.com/news.

Система антикризисных мер состоит из пяти основных направлений:
Первое: Кредиты. Нацбанк ввел «кредитные каникулы» — особый льготный период обслуживания кредитов для тех, кто до сих пор добросовестно платил по кредиту, но столкнулся с финансовыми трудностями из-за карантина. Банки дают заемщикам возможность сделать платежи по потребительским кредитам после карантина без штрафов и пени за просрочку. Большинство банков уже предоставляют возможность реструктуризации кредитов, чтобы облегчить клиентам обслуживание задолженности после карантина.

Второе: Депозиты. НБУ запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов. Мы сделали ставку на надежность банков и доверие к ним вкладчиков и не ошиблись.
Депозиты остаются в банковской системе. В первые недели карантина отток средств населения было незначительным и гораздо меньшим, чем в первые дни кризисов 2008г и 2014г. Однако очень быстро депозиты населения возобновили рост.

Третье: Работа банковской системы. Нацбанк изначально старательно работал с банками, чтобы сохранить доступность финансовых услуг, несмотря на карантин, и одновременно обезопасить здоровье потребителей финуслуг. В НБУ дали рекомендации, согласно которым отделения банков должны оставаться открытыми. Чтобы банки смогли сконцентрировать свои ресурсы на основных аспектах деятельности, Нацбанк на период кризиса отложили проведение стресс-тестов и выездных проверок банков. В результате банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов в полном объеме. Все центральные офисы банков и около 75% отделений в стране — открыты. Банки имеют достаточно средств для удовлетворения потребностей клиентов. Работают около 95% банкоматов, которые регулярно подкрепляются наличными.

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Четвертое: Валюта. Можно было наблюдать усиленную нервозность в марте на валютном рынке. С целью стабилизации ситуации Нацбанк проводил продажу валюты для сглаживания колебаний. Ажиотажный спрос на валютном рынке уже в апреле утих. Чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем была в феврале до вспышки пандемии в Украине. Следовательно, курс гривны снова незначительно укрепился, а Национальный банк возобновил покупку валюты для пополнения международных резервов. Также Нацбанк эффективно решил проблему нехватки наличной валюты, возникшей из-за перебоев с авиаперевозками. Сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банков нет.

Пятое: Платежи. Нацбанк призвал украинцев быстрее переходить на дистанционное банковское обслуживание. Чтобы сделать безналичные платежи выгоднее, Нацбанк на время карантина отменил тарифы на работу Системы электронных платежей. А для владельцев платежных карт, срок которых завершается во время карантина, была предусмотрена возможность продления срока их действия.

Кроме этого, наличность, которая изымается из обращения, перевозится в хранилище НБУ на «карантин» для обеззараживания. И сейчас НБУ подкрепляет банки банкнотами, которые прошли обеззараживание в хранилищах НБУ. В Нацбанке подчеркнули, что запасов наличности достаточно для обеспечения экономики страны.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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