В Нацбанке рассказали о последствиях коронавируса для украинской экономики

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В Национальном банке сообщили, что стремительное распространение коронавируса еще не оказало существенного влияния на украинскую экономику

В Национальном банке Украины сообщили, что стремительное распространение коронавируса может привести к замедлению темпов роста мировой экономики, информирует enovosty.com/news.

Снижение уровня мирового спроса и переоценка рисков инвесторами могут оказать негативное влияние на внешнюю торговлю нашей страны и препятствовать привлечению финансирования. В Нацбанке отметили, что на данный момент распространение коронавируса оказывает нейтральное и ограниченное влияние на украинскую экономику.

В частности, украинский экспорт растет, а снижение цен на некоторые товары украинского экспорта компенсировано увеличением объемов поставок товаров за границу.

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В тоже время, цены на некоторые товары, которые наша страна импортирует, например, на энергоносители, снижаются быстрее, чем на экспортную продукцию.