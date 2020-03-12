Нацбанк снижает учетную ставку до 10%
Национальный банк с 13 марта снижает учетную ставку до 10%
Национальный банк Украины продолжает смягчать монетарную политику и с 13 марта 2020 года снижает учетную ставку до 10% годовых, информирует enovosty.com/news.
В отчете НБУ сообщается, что потребительская инфляция замедляется быстрее, чем предполагалось ранее. В Нацбанке также отметили, что к концу года учетная ставка должна снизится до 7%. Регулятор предупредил, что распространение коронавируса COVID-19 может спровоцировать рецессию мировой экономики и замедление экономического роста в Украине.
Таким образом, НБУ снижает учетную ставку на фоне ослабления инфляционного давления и необходимости принятия мер по стимулированию экономики. Следующее заседание правления НБУ должно состоятся 23 апреля.
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Ранее сообщалось, что 31 января Нацбанк снизил учетную ставку до 11% годовых.