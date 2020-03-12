Курс доллара продолжает расти

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В Нацбанке установили официальный курс доллара к гривне в размере 25,86 грн/долл, что на 24 коп больше курса доллара за предыдущий день

Национальный банк Украины рассчитал на пятницу, 13 марта, официальный курс доллара к гривне, который составил 25,86 грн/долл, информирует enovosty.com/news.

По сравнению с показателем 12 марта, курс доллара поднялся на 24 копейки после увеличения на 31 коп днем ранее.

Стоимость доллара США стремительно растет и может перешагнуть отметку в 25 гривен. Таким образом за неделю (с 5 марта по 13 марта) курс доллара вырос на 97 копеек.

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Курс евро на пятницу, 13 марта, остается практическим на том же уровне и составляет 29,05 гривни.