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Эксперт пояснил, почему курс гривны растет и что будет дальше

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Эксперт пояснил, почему курс гривны растет и что будет дальше
 
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Курс украинской национальной валюты к американскому доллару достиг полугодового максимума. С начала 2019 года гривна сумела укрепиться более чем на 4 процента

После такого укрепления гривны у украинцев появился резонный вопрос: стоит ли перед президентскими выборами конвертировать в «зелень» свои сбережения в национальной валюте. Главный эксперт Совета НБУ Украины Виталий Шапран в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» рассказал о том, что в дальнейшем может наблюдаться некоторое ослабление гривны:, информирует enovosty.com/news.

«Я напомню, что НБУ уже несколько лет поддерживает плавающий курс гривны. Пока конъюнктура мировых рынков снисходительна для наших экспортеров, инвесторы интересуются нашими гривневым правительственными облигациями — ОВГЗ за их процентную доходность, поэтому курс гривны растет. Определенную роль при курсообразовании играет и фискальный фактор в марте завершаются сроки уплаты налога на прибыль, в дальнейшем мы сможем наблюдать небольшое ослабление гривни, по поводу более серозных трендов — думаю он будет зависеть от внешней конъюнктуры рынков», — рассказал эксперт.

Отметим, стала известна официальная стоимость доллара на среду, 13 марта — курс «зеленого» повысился на пять копеек после затяжного падения.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 503

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