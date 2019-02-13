Основная задача МВФ — это снижение долговой нагрузки страны, — Виктор Скаршевский

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Украина в рамках своих долговых обязательство перед МВФ выплатила первый платеж в размере 88,5 млн долларов. В целом выплаты по долгу МВФ в текущем году составят около 2 млрд долларов. С вопросом относительно эффективности заимствований у МВФ для экономики страны и наличия положительных эффектов на сегодняшний день в экономике Украины “Экономические Новости” обратились к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому

Виктор Скаршевский сообщает, что если взять всю историю сотрудничества Украины с МВФ, то в сотрудничестве с фондом Украина находится 70% времени своей независимости и никаких позитивных результатов мы пока не увидели, информирует enovosty.com/news.

“И по определению не могли увидеть, потому что задача МВФ – это не экономический рост, не увеличение ВВП, не улучшение состояния страны с которой МВФ сотрудничает, а достичь того, чтобы вовремя та страна, с которой фонд работает, рассчитывалась по внешним долгам.

То есть это является перекридитованием похожим на финансовую пирамиду, потому что за последние несколько лет Украина выплатила МВФ столько же, сколько от него и получила. А основная задача МВФ — это снижение долговой нагрузки и уменьшение внешнего долга у той страны, с которой он работает. А за последние пять лет, на протяжении которых Украина сотрудничает с МВФ, внешний долг Украины увеличился на 13 млрд дол. То есть не уменьшился, а увеличился”, — говорит Скаршевский.

Относительно непрямого влияния поддержки МВФ на экономику Украины, что может повлиять на общую ситуацию в стране, то, по мнению эксперта, МВФ не осуществляет поддержку экономики страны.

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“Все деньги, за редким исключением, идут в золотовалютный резерв Национального банка и эти деньги Национальный банк не может тратить на поддержание валютного курса, то есть делать валютную интервенцию на межбанке. За счет денег МВФ это осуществлять невозможно, так как МВФ запрещает. То есть в экономику и реальный сектор предоставленные МВФ средства не идут. В то же время, было несколько траншей, которые пошли в бюджет, но это было в 2014 году и они пошли на проедание, а не на инвестирование.

В принципе, если посмотреть статистику 70 стран за 30 лет, с которыми МВФ работал, то мы увидим четкую зависимость. Чем больше денег дает МВФ, тем глубже падение экономики. Здесь очень все просто, потому что когда в стране кризис и экономическая проблема, то МВФ советует такие шаги, которые приводят к еще большему усугублению кризиса и еще большим экономическим проблемам. То есть экономика падает, а они говорят “повышайте налоги и сокращайте расходы”.

Это негативное влияние также признают и экономисты, работающие в МВФ. Было даже соответствующее исследование. Так что ожидать от сотрудничества с МВФ экономического роста и оздоровления экономики не приходится. Это подтверждает также статистика по сотрудничеству МВФ с другими странами за достаточно длительный период времени”, — сообщает эксперт.

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