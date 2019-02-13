Основная задача МВФ — это снижение долговой нагрузки страны, — Виктор Скаршевский

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

13.02.2019 г.
19:51В Украине размер минимальной зарплаты увеличился в три раза, - Гройсман
12:54Скоро будет откат: Почему падает доллар и стоит ли скупать "зеленые"
11:46Спекулянты атакуют доллар
12.02.2019 г.
15:48Основная задача МВФ - это снижение долговой нагрузки страны, - Виктор Скаршевский
11.02.2019 г.
20:44Какие пенсии получают украинцы в разных регионах страны
19:21В Украине дорожают овощи и дешевеет одежда
12:10Поводы для оптимизма: Что на самом деле происходит с гривной и что будет дальше?
Все финансовые новости

Аналитика

13.02.2019123

Итоги дня: "Азовские" санкции против РФ, и троллинг в ООН

Итоги дня: Азовские санкции против РФ, и троллинг в ООН
США и Евросоюз близки к согласованию "азовских" санкций против России, Ельченко в ООН посмеялся над вниманием РФ к выборам в Украине, а долги украинцев ...
13.02.2019407

Мир ожидает «полный РСМД-ец»?.. На очереди ОСНВ?!

Мир ожидает «полный РСМД-ец»?.. На очереди ОСНВ?!
Кошмары ХХ века, которые, вроде бы, должны были остаться в прошлом, опять напоминают о себе все больше и больше. Ядерное разоружение, по поводу которого ...
12.02.20192104

Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон?

Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон?
Ульяна Супрун пока не смогла вернуть себе статус и.о министра здравоохранения Украины, которого ее лишил Окружной административный суд столицы в рамках ...

Последние новости

13.02.2019 г.
22:00 В БАДах нашли опасные секретные вещества
21:20 В Украине начинают практиковать технологию "умных городов"
20:58 Теракт в Иране: Террорист-смертник подорвал автобус с военнослужащими
20:43 В Киеве упали цены на аренду квартир
20:40 В столице планируют построить пять новых станций метро
20:22 Украинский танк "Нота" в прицеле международных интересов, - Злой Одессит
20:11 Reuters: Россия намеревается замаскировать "электронный след" своих солдат
20:00 Врачи предупреждают о супербактериях-убийцах, которые появились в Украине
19:51 В Украине размер минимальной зарплаты увеличился в три раза, - Гройсман
19:30 В Киеве закрыли публичный дом, замаскированный под массажный салон (ВИДЕО)
19:14 Российского представителя в ООН возили носом в его же дела, как нашкодившего кота, - Аnti-colorados
18:52 Польша обеспокоена аннексией Крыма и лоббирует размещение войск США на своей территории
18:41 Порошенко шантажировал Садового мусором, – расследование проекта "Деньги"
18:20 Увеличение доходов украинцев - основная наша задача, - Юлия Тимошенко
18:11 Ситуация в оккупированном Крыму усугубляется, - Крымский бандеровец
17:51 В ООН призвали Россию прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины
17:19 Associated Press: В НАТО обеспокоены нарушением Россией Договора о РСМД
16:44 СБУ разоблачила конвоира, передававшего задержанным лицам наркотики
16:16 ЦИК определилась с округами, где не будут проводиться выборы президента
15:31 Торги по аренде земли через ProZorro.Продажи уже успешно проводятся, - Сергей Сагун
15:03 Ил-112 ещё до первого полета оказался “дефективным”, - Злой Одессит
14:48 Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить наркоторговцу 4 тысячи евро
14:32 «Мы защищаем их и теряем огромные деньги»: Трамп требует от Южной Кореи платить за безопасность
14:20 "Идет сокращение населения": в 2050 году в Украине будет проживать 35 миллионов человек
14:14 В Пекине сейчас решается судьба американо-китайской торговой войны
13:55 Ирак хочет ликвидировать американские военные базы на своей территории
13:36 В День всех влюбленных украинские ЗАГСы будут работать до полуночи
13:32 Лайма Вайкуле обратилась к украинцам: «Не впутывайте меня в политику»
13:23 Ричард Хаас: У Северной Кореи все-равно появятся ракеты, способные долететь до США
13:15 В Украине обновили транспортный налог: что изменилось и кому придется платить больше
13:11 "Это очень оптимистичный показатель": Гройсман похвастался успехами экономики
13:08 Китайцы запустили первый в мире поезд с виртуальными рельсами (ВИДЕО)
13:04 У берегов Японии нашли лодку с мертвыми северокорейцами
13:00 В Сети показали шикарную квартиру, где жила любовница сбежавшего Януковича (ВИДЕО)
12:54 Скоро будет откат: Почему падает доллар и стоит ли скупать "зеленые"
12:54 Врачи бьют тревогу: Ожирение становится основной причиной возникновения рака у подростков
12:50 Названа точная дата проведения следующего крупного мероприятия Apple
12:43 Размер государственного долга США побил исторический рекорд
12:42 Голландский аукцион оживит инвестиционный климат Украины
12:40 Тымчук рассказал о странностях в докладе Мюнхенской конференции
12:37 Волкер пристыдил Россию и назвал главную цель в войне против Украины
12:28 Пентагон нанял лучшего в мире покерного бота для работы в армии США
12:18 Зарплаты в Польше в этом году изменятся. Сколько получат заробитчане?
12:09 Китай признает, что понятия не имеет, что делать со своими новыми модернизированными танками
11:46 Спекулянты атакуют доллар
11:44 Епифаний объяснил, когда лавры перейдут под контроль ПЦУ
11:42 В Литве рассказали, как Россия наносит ущерб экономической ситуации на Донбассе
11:08 Банковский кризис ведет Россию к “светлому” совку, - "Злой одессит"
10:30 Российский выпускники едут на Донбасс на "зачетные стрельбы", - "ИС"
10:00 Помпео подтвердил: США сообщили Москве о новом мощнейшем ударе
09:50 "Парад черных технологий": Могут ли переломить ход выборов кандидаты-клоны
09:30 "Трубопроводная дипломатия" РФ угрожает Украине, - американский журналист
08:59 Украина в Совбезе ООН потроллила Россию, вызвав "ожидаемую сплошную истерику"
08:51 Оккупанты на Донбассе нарвались на ответку: Украинские военные проучили боевиков
08:49 ​Убийство активистки Гандзюк: В Херсоне рассказали о мотивах Мангера
08:35 Российский Спрут, поддержка НАТО и Украина туристическая: Утренние новости Пономаря
08:05 Известный журналист рассказал, как Россия "узаконила" оккупацию Донбасса
07:47 Cудебное дело против Супрун имеет чисто политический контекст - Виктор Небоженко
12.02.2019 г.
22:30 В Китае провели испытания мощнейшего оружия на электромагнитной энергии
22:00 Придумана технология переработки пластиковых отходов в нефть
Все новости »

Основная задача МВФ — это снижение долговой нагрузки страны, — Виктор Скаршевский

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Основная задача МВФ - это снижение долговой нагрузки страны, - Виктор Скаршевский
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украина в рамках своих долговых обязательство перед МВФ выплатила первый платеж в размере 88,5 млн долларов. В целом выплаты по долгу МВФ в текущем году составят около 2 млрд долларов. С вопросом относительно эффективности заимствований у МВФ для экономики страны и наличия положительных эффектов на сегодняшний день в экономике Украины “Экономические Новости” обратились к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому

Виктор Скаршевский сообщает, что если взять всю историю сотрудничества Украины с МВФ, то в сотрудничестве с фондом Украина находится 70% времени своей независимости и никаких позитивных результатов мы пока не увидели, информирует enovosty.com/news.

“И по определению не могли увидеть, потому что задача МВФ – это не экономический рост, не увеличение ВВП, не улучшение состояния страны с которой МВФ сотрудничает, а достичь того, чтобы вовремя та страна, с которой фонд работает, рассчитывалась по внешним долгам.

То есть это является перекридитованием похожим на финансовую пирамиду, потому что за последние несколько лет Украина выплатила МВФ столько же, сколько от него и получила. А основная задача МВФ — это снижение долговой нагрузки и уменьшение внешнего долга у той страны, с которой он работает. А за последние пять лет, на протяжении которых Украина сотрудничает с МВФ, внешний долг Украины увеличился на 13 млрд дол. То есть не уменьшился, а увеличился”, — говорит Скаршевский.

Относительно непрямого влияния поддержки МВФ на экономику Украины, что может повлиять на общую ситуацию в стране, то, по мнению эксперта, МВФ не осуществляет поддержку экономики страны.

Читайте: Посол США рассказала об ожиданиях от президентских выборов в Украине

“Все деньги, за редким исключением, идут в золотовалютный резерв Национального банка и эти деньги Национальный банк не может тратить на поддержание валютного курса, то есть делать валютную интервенцию на межбанке. За счет денег МВФ это осуществлять невозможно, так как МВФ запрещает. То есть в экономику и реальный сектор предоставленные МВФ средства не идут. В то же время, было несколько траншей, которые пошли в бюджет, но это было в 2014 году и они пошли на проедание, а не на инвестирование.

В принципе, если посмотреть статистику 70 стран за 30 лет, с которыми МВФ работал, то мы увидим четкую зависимость. Чем больше денег дает МВФ, тем глубже падение экономики. Здесь очень все просто, потому что когда в стране кризис и экономическая проблема, то МВФ советует такие шаги, которые приводят к еще большему усугублению кризиса и еще большим экономическим проблемам. То есть экономика падает, а они говорят “повышайте налоги и сокращайте расходы”.

Это негативное влияние также признают и экономисты, работающие в МВФ. Было даже соответствующее исследование. Так что ожидать от сотрудничества с МВФ экономического роста и оздоровления экономики не приходится. Это подтверждает также статистика по сотрудничеству МВФ с другими странами за достаточно длительный период времени”, — сообщает эксперт.

Читайте: Лагард заявила о необходимости ускорения реформ для устойчивого повышения уровня жизни украинцев


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 352

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
ЦИК определилась с округами, где не будут проводиться выборы президента
Шпагат украинского общества: Утром продаём голоса, в обед - возмущаемся
Британский журналист рассказал, чего ожидать от Путина на выборах в Украине
ЦИК определилась с округами, где не будут проводиться выборы президентаШпагат украинского общества: Утром продаём голоса, в обед - возмущаемсяБританский журналист рассказал, чего ожидать от Путина на выборах в Украине
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: "Азовские" санкции против РФ, и троллинг в ООН
Мир ожидает «полный РСМД-ец»?.. На очереди ОСНВ?!
Мосийчук vs Супрун: на чьей стороне окажется закон?
Итоги дня: Подготовка России к войне, важные решения судей и снежный апокалипсис
Итоги дня: Схема убийства Гандзюк, время расплаты для РФ и цель Крымского моста
Проблемы газодобычи в Украине: почему лопнул «мыльный пузырь»?
Итоги дня: Заход мощного оружия на Донбасс, обращение Епифания к РПЦ и газовый удар в спину
Итоги дня: Судьбоносное изменение Конституции, валютная либерализация и жесткое предупреждение работодателям
Громко взяв Крым, Путин пытается по-тихому продать Курилы японцам. Пока ничего не выходит…
Итоги дня: "Перлы "легитимного", похудевшая субсидия и обвал "зеленого"
Все статьи


Читайте также

Для увеличения роста ВВП необходимо кардинально изменить экономическую политику, - Андрей Новак
 Посол США рассказала об ожиданиях от президентских выборов в Украине
Лагард заявила о необходимости ускорения реформ для устойчивого повышения уровня жизни украинцев
 Смолий проведет встречу с представителями МВФ
В МВФ назвали четыре главных вызова для экономики Украины
 Украина в этом году может получить два транша МВФ на $2,6 миллиарда
Электронное правительство: Эстония выигрывает войну с бюрократией
 В Камбине обещают не повышать зарплату чиновникам

Армия

Беспилотный летательный аппарат А-3 «Ремез»
Боевая разведывательная машина БРМ-1К
Ракетная система залпового огня M270 MLRS (США)
Танк «Меркава Mk.4» (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
РЕЗНИКОВ
Александр
КВИТАШВИЛИ
Андрей
ПИВОВАРСКИЙ
Игорь
ГРЫНИВ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фотографии конца великой депрессии в Америке

Все фото »

 