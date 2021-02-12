Электронные деньги частично ушли «в тень» после введения обязательной идентификации пользователей

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Электронные деньги частично ушли "в тень" после вступления в силу Постановления НБУ об обязательной идентификации пользователей при проведении операций по пополнению кошельков и выведению денежных средств.

Об этом говорится в статье издания Минфин «Стоп аноним: Остались ли в Украине электронные кошельки для переводов «по-тихому».

Журналисты провели расследование, как работают украинские операторы электронных денег после нововведений. В поле зрения попали такие крупные игроки рынка: LeoWallet, EasyPay, Global Money, Xpay.

Согласно информации, распространенной LeoWallet, кошелек приостановил работу после введения идентификации из-за неготовности системы к интегрированию обязательного нового функционала. Также перестали работать, но без пояснений, оператор Xpay.

EasyPay, эмитентом которого является государственный Укргазбанк, продолжает работу, игнорируя требования регулятора об обязательной идентификации.

С соблюдением всех норм законодательства продолжил работу кошелек GlobalMoney, который требует пройти идентификацию для проведения операций по покупке и продаже электронных денег.

Отметим, постановление НБУ было принято в сентябре, согласно ему для способствования борьбе с деньгами, полученными незаконным путем, а также терроризмом и распространением оружия массового поражения было введено требование обязательной идентификации пользователей электронных кошельков. Для идентификации НБУ предложило использовать систему BankID или же самостоятельно собирать персональные данные пользователей.