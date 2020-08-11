Украинские банки обяжут работать по-новому. В НБУ раскрыли подробности

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Финучреждения с сентября будут обязаны раскрывать всю актуальную и точную информацию о кредитах и депозитах

Украинцы смогут лучше понимать условия получения банковских услуг, сравнивать услуги разных учреждений, потому смогут принимать более взвешенные решения. Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, это произойдёт после того, как банки обяжут в открытом доступе публиковать полную и актуальную информацию о депозитах и кредитах, информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать уже с начала текущего сентября. Ключевая инновация состоит в том, что на веб-сайтах банков будет публиковаться правдивая и актуальная информация о стоимости, условиях и рисках депозитов и кредитов. Информация, которая не будет вводить украинцев в заблуждение, позволит клиентам адекватно и взвешенно принимать решения, сравнивать условия разных банков и четко понимать, чего ждать от того или иного финансового учреждения.

В Национальном банке уточнили, что все финансовые учреждения Украины по новым правилам в обязательно порядке будут указывать точную годовую ставку по кредитам, наличие допуслуг и их цену для потребителей, срок услуги, примерную общую стоимость кредита, периодичность его погашения. Также, банки должны предупредить клиентов обо всех возможных последствиях, которые им грозят в случае просрочки кредитной выплаты. Всю эту информацию банки должны своевременно обновлять на своих веб-сайтах.