За последние годы государственный долг Украины существенно снизился, — Павел Кухта

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Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС

С вопросом относительно последствий для украинской экономики увеличения долговых обязательств по кредитам МВФ, Евросоюза и других кредиторов Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павлу Кухте, информирует enovosty.com/news.

Павел Кухта сообщает, что если Украина имеет дефицит бюджета, то его надо как-то профинансировать

«Дефицит бюджета означает, что наших доходов не хватает на то, чтобы покрыть все государственные расходы. Это значит, что дефицит надо каким-то образом профинансировать. Источников финансирования на самом деле не очень много. Это либо привлечение долговых ресурсов или приватизация. Приватизация может покрыть определенную часть финансирования. Но в кризис, когда активы дешевеют, массово распродавать предприятия не выгодно. И парламент постановил временно приостановить продажу объектов. То есть предприятия необходимо готовить к продаже, но продавать сейчас нельзя. Соответственно, приватизация не принесет достаточно средств, чтобы можно было обеспечить существующие потребности в финансировании. И остается только привлечение долговых ресурсов.

Если мы говорим о возникновении долгов, то те средства, которые предоставляет Еврокомиссия или МВФ — это самые дешевые финансовые ресурсы и они являются самыми выгодными. Все остальные долги менее выгодны, потому что они дороже стоят. Поэтому это точно нельзя назвать невыгодным заимствованием для Украины, даже с чисто математической точки зрения. Таким образом, существующие заимствования дешевые, а процент по ним маленький.

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Стоит ли в принципе влезать в долги? Не стоит. Но должны понимать, что, во-первых, в кризис это разумно. Потому что кризис требует определенного ответа, по меньшей мере не снижения государственных расходов. Это только углубит кризис. И соответственно, если не хватает доходов покрыть эти расходы, то в кризис государство как раз и привлекает долговое финансирование, чтобы эти расходы покрыть.

Если говорить о ситуации вообще, то, конечно, лучше в долги не влезать, расходы держать низкими, не повышать их и не наращивать. Но должны понимать, что это имеет политическую цену, поскольку социальные расходы не могут повышаться больше, чем государство может себе это объективно позволить. Государственный аппарат не может раздуваться больше, чем государство может объективно себе это позволить. Это значит, что политики должны очень консервативно и осторожно относиться к расходам. Важно отметить, что за последние годы государственный долг по отношению к ВВП существенно снизился», — сообщает Павел Кухта