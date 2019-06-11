В Нацбанке рассказали, как объявление дефолта повлияет на Украину

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Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что в случае объявления дефолта ни одна международная организация не будет протягивать нам руку помощи, что негативно повлияет на ситуацию в стране