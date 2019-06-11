В Нацбанке рассказали, как объявление дефолта повлияет на Украину
Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова сообщила, что в случае объявления дефолта ни одна международная организация не будет протягивать нам руку помощи, что негативно повлияет на ситуацию в стране
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что в случае объявления дефолта наша страна лишится поддержки международных партнеров Замглавы НБУ подчеркнула, что при объявлении дефолта ни одна международная организация не будет протягивать нам руку помощи, что негативно повлияет на ситуацию в стране и дефицитный бюджет. Рожкова сказала, что последние годы Украина уверенно создавала репутацию государства, идущего путем рыночных реформ. А дефолт разрушит результаты проделанной работы. И Украина на мировом рынке потеряет приобретенную репутацию. Ранее сообщалось, что Украина сможет получить следующий кредитный транш от МВФ только после парламентских выборов. Рожкова подчеркнула, что после проведения выборов важно сразу сформировать Кабинет министров, который должен в сентябре уже включиться в работу. Рожкова отметила, что если правительство будет сформировано сразу после выборов и в сентябре приступит к работе, то у нас есть возможность получить транш до конца 2019 года.По мнению Рожковой, именно такой вариант развития событий в политической сфере в Нацбанке считают наилучшим для получения очередного кредитного транша, который должен составить 1 млрд 300 млн долл. Кроме этого, замглавы НБУ напомнила о грядущих выплатах по госдолгу в 2019 году и сообщила, что на сегодня международные резервы Национального банка Украины превышают 19 млрд долл, а продолжение работы с МВФ позволит увеличить международные резервы до 21 млрд долл. Ранее представитель МВФ Джерри Райс отметил, что Международный валютный фонд возобновит работу с Украиной после проведения парламентских выборов и формирования правительства.