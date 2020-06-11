Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС

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Украина получила второй транш макрофинансовой помощи ЕС

Украина получила от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года, информирует enovosty.com/news.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств, безусловно, будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Получение указанного льготного кредитного ресурса стало возможным после выполнения Украиной (в конце 2019) всех 12-ти специальных условий по внедрению мероприятий по внедрению реформ в сферах:

— противодействия и борьбы с коррупцией;

— социальной политики;

— предупреждение отмывания денег;

— энергетики;

— реализации таможенной политики;

— реформирование налоговой и таможенной служб;

— корпоративного управления в государственных банках;

— противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;

— уменьшение высокого уровня безнадежных кредитов в банковской системе, а также начало новой программы сотрудничества с МВФ.

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