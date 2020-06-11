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Нацбанк снизил учетную ставку до 6%

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Нацбанк с 12 июня снизил учетную ставку до 6%

В Национальном банке Украины сообщили, что правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Это — самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. С высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться в рецессионном состоянии дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось. Такое развитие событий требует дальнейшего смягчения монетарной политики для поддержания экономики на этапе постепенного свертывания карантина. Инфляция в апреле-мае колебалась вокруг отметки 2% и была меньше, чем ожидалось, и ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

В дальнейшем инфляция будет расти умеренными темпами, но вероятно возвращаться в целевой диапазон будет дольше, чем прогнозировалось.

Нацбанк снизил учетную ставку до 6%

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Во-первых, потребительский и инвестиционный спрос остается достаточно подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мероприятий. Уже проведены мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержание бизнеса и населения, которые лишь частично компенсируют падение потребительского спроса. Его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина. Во-вторых, ситуация на валютном рынке, от которой существенно зависит стоимость потребительской корзины, является благоприятной для низкой инфляции. С начала апреля предложение валюты на межбанковском рынке превышает спрос. Объемы импорта почти по всем категориям товаров остаются меньше докризисного уровня, в то же время экспорт сокращается менее существенно. В результате гривна укрепилась, а Национальный банк, пользуясь благоприятной ситуацией, с начала апреля пополнил международные резервы на 1,8 млрд долл. Таким образом, Национальный банк уже вышел на чистую покупку валюты с начала года, компенсировав расходы валюты из международных резервов, сделанные во время повышенного спроса на валюту в марте. В-третьих, улучшаются инфляционные ожидания населения и финансовых аналитиков. Сейчас, по данным НБУ, инфляция, которую они ожидают через 12 месяцев, сравнялась со среднесрочной целью Национального банка.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 76

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