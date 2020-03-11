В Украине госдолг за два месяца вырос на 2,6%

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Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в Украине госдолг за январь-февраль этого года вырос на 2,6%

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что государственный долг Украины за январь-февраль 2020 года увеличился более чем на 46,4 млрд грн (2,6%), информирует enovosty.com/news.

Валерий Пацкан отметил, что девальвация в январе-феврале 2020 года украинской национальной валюты и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга спровоцировали увеличение госдолга на 46,4 млрд грн (2,6%). В частности, внешний долг Украины увеличился на 61,2 млрд грн (6,6%), а внутренний долг — уменьшился на 14,8 млрд грн (1,8%).

Глава Счетной палаты подчеркнул, что на погашение государственного долга было потрачено 51,7 млрд грн, что составило 87,6% плана. Экономия произошла из-за более низкого курса украинской национальной валюты, чем было заложено в государственном бюджете.

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