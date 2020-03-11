В Нацбанке рассказали о ситуации с иностранными инвестициями в ОВГЗ
В Нацбанке сообщили, что паники на рынке ОВГЗ нет, а иностранные инвесторы массово не выводят инвестиции из ОВГЗ
В Национальном банке Украины сообщили, что паники на рынке ОВГЗ нет, а иностранные инвесторы не выводят свои инвестиции из облигаций внутреннего государственного займа, информирует enovosty.com/news.
В Нацбанке отметили, что кризис на мировых финансовых рынках уменьшил спрос на облигации внутреннего государственного займа. В то же время, иностранцы массово не выводят денежные средства из страны.
Уменьшение объема вложений иностранцев в государственные гривневые облигации пока не является существенным.
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За предыдущий месяц количество государственных облигаций, находящееся в собственности иностранных инвесторов, существенно не менялось. А общий объем инвестицй в ОВГЗ находится в пределах 125-129 млрд грн